Orosz rakétacsapás Kirovohrad megye székhelyére

2024. január 4. 19:04

Egy ember életét vesztette és nyolcan megsebesültek, miután az orosz hadsereg egy vélhetően H-59-es rakétával csapást mért az Ukrajna középső részében lévő Kirovohrad megye székhelyére, Kropivnickijre - közölte Andrij Rajkovics, a régió kormányzója csütörtökön a Telegram közösségi oldalon.

A tisztségviselő közlése szerint az orosz erők energetikai létesítményeket támadtak, aminek következtében kimaradások voltak az áram- és a vízellátásban.



Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője arról tájékoztatott a Telegramon, hogy újabb két ember holttestét azonosították, így az ukrán fővárost december 29-én ért orosz légitámadás halálos áldozatainak száma 32-re nőtt.



Az ukrán vezérkar reggeli helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz hadsereg Ukrajnában már több mint 362 ezer katonát vesztett el. Az ukrán erők a háború kezdete óta több mint hatezer orosz harckocsit semmisítettek meg. A beszámoló szerint csak szerdán kilőttek 12 orosz harckocsit, továbbá 28 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert is.



Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter egy tévéműsorban közölte, hogy a rendőrség jelenleg kilencezer mozgósítás-elkerülési ügyben folytat vizsgálatot, ebből 2600 már bíróság előtt van. "Első alkalommal a közigazgatási szabálysértésről jegyzőkönyvet készít a toborzóközpont egyik alkalmazottja. Ha viszont ezután az illető lakhelyet változtatva próbálja meg elkerülni, hogy mozgósíthassák, a toborzóközpont jelenti ezt a rendőrségnek, amely megindítja a büntetőeljárást" - fejtette ki. Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzáfűzte, hogy az ukrán büntető törvénykönyv alapján az elkövető háromtól öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.



Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyében orosz ellenőrzés alatt lévő Melitopol város megválasztott polgármestere a Telegramon azt írta, hogy az oroszok "nagy erővel változtatják meg a délkelet-ukrajnai régió megszállt településein élő lakosság nemzetiségi összetételét". "Először is mélyszegénységbe juttatták a helyi lakosokat, most a foglalkozási munkaügyi központjukon keresztül ajánlanak a munkanélkülieknek oroszországi munkalehetőséget, a helyükre pedig az Oroszországi Föderációból hoznak új lakókat" - fejtette ki a polgármester. Szavai szerint jelenleg Melitopol lakosságának 50 százaléka nem helybeli. "A teljes körű invázió előtt 150 ezer ember élt a városban. A két év megszállás alatt mintegy 90 ezren távoztak Ukrajna és a világ más városaiba. A városban 60 ezer lakos maradt, de körülbelül ugyanennyien érkeztek az ellenséges országból" - írta Fedorov.

MTI