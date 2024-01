Szlovéniában sztrájkot tartottak a bírák és az ügyészek

2024. január 4. 19:10

A bírák és ügyészek egy órára felfüggesztették a munkát csütörtökön Szlovéniában, tiltakozásul az ellen, hogy a kormány és a parlament nem hajtotta végre határidőre az alkotmánybíróság döntését a bírák illetményének emeléséről - közölte a szlovén közszolgálati televízió.

A taláros testület még 2023 júniusában kimondta, hogy a bírák fizetése túl alacsony, ami sérti a bírói függetlenség és a hatalommegosztás elvét. A törvényhozásnak 2024. január 3-ig biztosítania kellett volna az alkotmánynak való megfelelést.



Mivel az ügyészek fizetése szorosan kapcsolódik a bírákéhoz, a döntés az ügyészekre is vonatkozott, így ők is csatlakoztak a csütörtöki tiltakozáshoz.



Az igazságügyi minisztérium kidolgozott egy sürgősségi törvényjavaslatot a bírák és az államügyészek fizetésének havi bruttó 1000 eurós emeléséről, de ehhez nem sikerült megszerezniük a kormánykoalíció támogatását. A kabinet ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy az igazságügyben az illetményeket a teljes közszféra átfogó bérreformjának részeként kezeljék.



A bírák értesítették az EU legfőbb intézményeit a törvénysértésről, és nem zárják ki annak lehetőségét sem, hogy további lépéseket tesznek, ha a kormány továbbra is figyelmen kívül hagyja az alkotmánybíróság döntését.



Csütörtökön lemondott az igazságügyi minisztérium államtitkára, Valerija Jelen Kosi, aki nem hivatalos értesülések szerint azért távozik tisztségéből, mert nem sikerült a béremelést kieszközölni.



Mielőtt államtitkár lett, Jelen Kosi a ljubljanai legfelsőbb bíróságon bíróként dolgozott, és egy olyan projektet vezetett, amelynek célja az igazságszolgáltatás minőségének javítása volt.

MTI