Villamosmegállóban késelt

2024. január 5. 09:20

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen, aki 2022 szeptemberében kábítószertől bódult állapotban - minden előzmény nélkül - megkéselt egy nőt egy XI. kerületi villamosmegállóban - közölte Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A vádirat szerint a férfi 2022. szeptember 16-án este egy használaton kívüli nyaralóban, ahová a tulajdonos tudta nélkül költözött be, kábítószert - ecstasy tablettát, valamint marihuánát - fogyasztott, majd ezt követően céltalanul sétált a környéken. Eközben figyelt fel az általa nem ismert sértettre, aki munkából hazafelé tartva, egyedül gyalogolt a közeli villamosmegálló felé. A férfi a nő után indult és egészen a megállóig követte őt.



Miután a nő a megállóban leült egy padra, a vádlott odalépett hozzá, majd elővett egy kést és többször megszúrta a nőt a nyakán és a felsőtestén.



A nő hangosan kiabált, a kezét felemelve védekezett, próbálta ellökni magától a támadóját, de közben elesett. A vádlott ekkor sem hagyott fel a támadással, a földön fekvő sértettet még többször megszúrta. A nő továbbra is igyekezett kitérni a támadás elől, míg végül a kitartó védekezés hatására a vádlott felhagyott a támadással és elfutott - írták a közleményben.



"A sértett a bántalmazás következtében számos könnyebb, szúrt, illetve vágott sérülést szenvedett, de a támadás módjára, eszközére, körülményeire tekintettel, a közvetlen életveszélyt okozó sérülés kialakulásának reális esélye is fennállt" - ismertette a főügyészség.



A Fővárosi Főügyészség a jelenleg is letartóztatásban lévő késelőt életveszélyt okozó testi sértés kísérletével vádolja - derült ki a közleményből.



MTI