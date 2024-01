Óriásplakátokon buzdít gyermekvállalásra Novák Előd

2024. január 5. 16:26

A legférfiasabb dolog az apaság - A gyermek áldás címmel társadalmi célú óriásplakátkampányt indított Novák Előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.

Az ellenzéki politikus pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egy évnyi képviselői jövedelmét ajánlotta fel "közhasznú missziókra", többek között erre a gyermekvállalást népszerűsítő kampányra, amit az Anya-Ország Alapítvánnyal együttműködve indított.



"Hazánk legnagyobb problémája a katasztrofális demográfiai helyzet, melynek megváltoztatása nélkül nemhogy a nyugdíjrendszer, de az egész társadalombiztosítás és az egész államháztartás összeomlása fenyeget". Ha nem lesz demográfiai fordulat, az komoly gazdasági következményekkel fog járni, túl azon, hogy "kisebbséggé válhatunk a saját hazánkban" - mondta.



Úgy fogalmazott: generációnként megfeleződik a magyarság, mivel Magyarországon az egy családban született gyermekek száma már alig haladja meg az egyet, "ha a cigányság titkosított mértékű népességrobbanását leszámítjuk". Az első gyermek vállalása harminc éves korig kitolódott, így nagycsaládok kialakulása sok esetben már biológiai szempontok miatt sem nagyon lehetséges - fűzte hozzá.



Novák Előd elmondta, hogy a most indított kampány keretében minden megyében gyermekvállalásra buzdítják az embereket, januárban a férfiakat, februárban pedig a nőket célozva. Szerinte azért is kell hangsúlyozni a gyermekvállalás egyéni és nemzetgazdasági fontosságát, mert a kormány "társadalmi célú hirdetések helyett csak kormánypropagandát folytat" az állami pénzből finanszírozott plakátokon.



Kitért arra: jövedelméből a plakátakción túl egy "hiánypótló" anyaotthon létrehozását is támogatja, amely a válsághelyzetbe került kisgyermekes és várandós nőknek kínálna szállást az abortusz elkerülése érdekében.



Téglásy Imre, az Anya-Ország Alapítvány alapítója arról beszélt, modellértékű anyaotthont szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy az elmagányosodott, szociálisan válsághelyzetben lévő anyák ne pusztítsák el gyermeküket. Szeretnék elérni, hogy másállapotukat a nők ne terhesnek érezzék, hanem "áldott, diadalmas állapotnak", és hogy a gyermekvállalás a férfiak számára is jelentsen "áldott állapotot" - mondta.



Hozzátette: ma ez sokszor azért nincs így, mert a termékenység nem számít társadalmi kérdésnek, "a társadalmunk nem anyaközpontú", így a bajba jutott várandós nők nem kapnak elegendő segítséget a családvédelmi szolgálatoktól sem.



Téglásy Imre hangsúlyozta: szükséges az anyák erkölcsi és anyagi megbecsülése, mielőbb lehetővé kellene tenni például, hogy az anyák az átlagfizetéssel azonos mértékű juttatást élvezzenek.



MTI