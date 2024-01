Madéfalvi veszedelem

Erdélyben Madéfalván és Marosvásárhelyen is megemlékeznek vasárnap a madéfalvi veszedelemről a bukovinai székelyek kálváriájához vezető véres történelmi esemény 260. évfordulóján.

Madéfalva önkormányzata a kerek évfordulóra tekintettel többnapos rendezvénysorozatot szervezett, melyen számos magyarországi település is képviselteti magát. A vasárnapi megemlékezést követően a székelyföldi településen tartják a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének ünnepi gyűlését - áll az önkormányzat meghívójában.



Ezt megelőzően péntek este A csángók kikerülése címmel folklórműsort tartanak a művelődési házban, míg szombaton lesz a hagyományos lovas zarándoklat Széplak-Madéfalva útvonalon.



Vasárnap helyi idő szerint 10 órától a Szent Anna tiszteletére felszentelt Siculicidium kápolnánál lesz szentmise, míg 11.30 órától emlékünnepség és koszorúzás az emlékműnél. Délután a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének ünnepi gyűlését követően a szövetség előadása következik Hálaadás címmel.



Vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szervezésében Marosvásárhelyen is megemlékeznek a madéfalvi veszedelem 260. évfordulójáról. A 2011 óta évente megszervezett eseménnyel az SZNT emlékeztet, "hogy a Siculicidium véres lezárása volt a két évig tartó hősies küzdelemnek Európa legerősebb birodalmával szemben" - írták az MTI-nek küldött közleményükben. A Siculicidium a madéfalvi veszedelem latin neve, jelentése székelygyilkosság.



Mint fogalmaztak, a Székelyföld fővárosában tartott megemlékezés célja "nyilvánvalóvá tenni: a székely nemzeti ellenállás folytonossága megtartó erő, a jövő záloga a székelység számára". Emlékeztetnek: erre olyan pillanatban kerül sor, amikor Románia parlamentje sürgősségi eljárással utasította el Székelyföld autonómiastatútumát, a román politikai osztály pedig arra készül, hogy "közigazgatási reform címén felszámolja a székelyek közigazgatásának maradék kereteit is."



A megemlékezést a Kultúrpalota nagytermében tartják, a rendezvényt a Maros Művészegyüttes Valaki jár a fák hegyén... című előadása és Kilyén Ilka színművész fellépése teszi színessé.



Vasárnap lesz 260 éve, hogy 1764. január 7-én lemészárolta az osztrák katonaság a Madéfalván egybegyűlt, a határőrsorozás ellen tiltakozó csíki székelyeket, a vérengzés madéfalvi veszedelem vagy Siculicidium néven vonult be a történelembe. Ezután indult meg a székelyek tömeges kivándorlása Moldvába, ahol a csángók adtak nekik menedéket.



