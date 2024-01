A hálapénz visszaszorítására indított kampányt a Nemzeti Védelmi Szolgálat

2024. január 5. 21:44

A hálapénz visszaszorítására indított kampányt a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), a kisfilmek huszonegy hazai televíziós csatornán és a közösségi médiában is megjelennek - közölték a szervezet képviselői pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Pap Judit, a szervezet szóvivője elmondta: A hála továbbra sem pénz! elnevezéssel indítottak kampányt az egészségügyben korábban általánosnak nevezhető, azonban három éve már büntetendő paraszolvencia visszaszorítására.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a hálapénz még nem tűnt el a rendszerből, az orvos-beteg kapcsolatban elkövetett vesztegetés, valamint a vesztegetés elfogadása miatt tavaly tizenkilenc ügyben kezdeményeztek nyomozást. Fontosnak nevezte, hogy hasonló esetekben nemcsak a hálapénzt elfogadó orvos, hanem az azt felkínáló páciens is büntetendő.



Példaként említett egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kardiológust, aki ellen 67 rendbeli vesztegetés miatt indult büntetőeljárás. A Vas Vármegyei Főügyészség egy belgyógyásszal szemben indított nyomozást, aki a kórházi osztályán való elhelyezésért, soron kívüli infúziós kezelésért, illetve egy boncolás mellőzéséért kért és fogadott el pénzt. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy onkológus és asszisztense kemoterápiára szoruló betegektől szedett be pénzt az egyébként ingyenes kezelésekért - sorolta a szóvivő.



Pap Judit közölte, az NVSZ-nek nincs nyomozati hatásköre, ha a felderítéseken dolgozó munkatársaik igazolják a gyanút, akkor feljelentést tesznek az illetékes hatóságoknál.



Matécsa Katalin, az NVSZ korrupciómegelőzési főosztályának főelőadója a médiakampány részleteiről elmondta: a televíziós reklámblokkokban megjelenő félperces klipek az idősebb és a fiatalabb korosztályok figyelmét is felhívják a hálapénzek megalázó rendszerére és a vesztegetés büntethetőségére.



Az idősebbeknek szánt kisfilmben ismert színészek láthatók, a fiataloknak pedig rapperek részletezik a témát. Utóbbiból egy hosszabb változat is készült, amellyel a közösségi médiában hívják fel a figyelmet a jelenségre - tette hozzá.



A hálapánzek felajánlása és elfogadása 2021. január 1-jétől büntetendő, az NVSZ azóta 105 ügyben csaknem 250 egészségügyi dolgozóval szemben kezdeményezett eljárást vesztegetés elfogadása miatt - olvasható az NVSZ sajtóanyagában, amely szerint a szervezet a médiakampánnyal a felderítésen túl a megelőzésre és a szemléletváltásra helyezi a hangsúlyt.



Az NVSZ munkatársai tavaly hatvan bűnmegelőzési előadást tartottak, amelyeken több mint hatezer egészségügyi dolgozó, illetve egyetemista vett részt.



A Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén elnevezésű projekt 473 millió forintból, hazai társfinanszírozásban, az Európai Unió támogatásával valósul meg.



MTI