Miért vannak veszélyben az állataink?

2024. január 6. 11:27

Újra beköszönt a zord időjárás, mely számos állatfajra veszélyt jelenthet, beleértve a háziállatokat, a haszonállatokat és a vadon élő állatokat is, ezért ebben az időszakban ők is fokozott figyelmet igényelnek - közölte az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos szombaton az MTI-vel.

Ovádi Péter közleménye szerint a mínuszok ismételt megjelenése nagy körültekintést igényel az állattartók részéről, hiszen ekkor nő az állatokra nehezedő kihívások száma.



"A fagypont alá eső hőmérséklet veszélyt rejthet magában kedvenceinkre nézve, és ebben az időszakban kifejezetten fontos, hogy mindannyian tegyünk az állatok védelméért" - fogalmazott a kormánybiztos.



Úgy folytatta, hogy a téli időjárás beköszöntével különös figyelmet kell fordítani a menhelyeken élő és a kóbor állatokra.



A hidegben az állatok nagyobb energiát igényelnek a testhőmérsékletük fenntartásához, mely különös kihívást jelenthet az állatmenhelyeken, valamint az utcán. A közösségi összefogás kulcsfontosságú a civil állatvédő szervezetek és az általuk gondozott gazdátlan állatok megsegítésében: mindenki segíthet, legyen szó anyagi támogatásról, önkéntes munkáról, vagy csak a társadalmi tudatosság növeléséről - írta.



"Minden apró hozzájárulás számít, hiszen közösen sokat tehetünk az állatok jóllétéért a téli hónapokban is. Az állatok iránti megfelelő gondoskodás mindannyiunk felelőssége. A hideg hónapokban különösen fontos, hogy a védtelen állatok számára megfelelő védelmet biztosítsunk" - fogalmazott Ovádi Péter.



A fagyos időjárás komoly állategészségügyi kihívásokat jelenthet az állatok számára, és fontos, hogy az állattartók megfelelő intézkedéseket tegyenek az állatok védelme érdekében a hideg hónapokban is - hangsúlyozta a közleményben Koska Hedvig állatorvos.



A testhőmérséklet jelentős csökkenése (hipotermia) és a testrészek fagyás miatti sérülése életveszélyes lehet, különös tekintettel a kisebb testméretű vagy rövid szőrű állatok számára - áll a közleményben.



A hideg továbbá fokozhatja a meglévő egészségi problémákat, mint például az ízületi gyulladást. Ezenfelül a hipotermia és a fagyás veszélye mellett a hideg idő a légzőszervi betegségek kialakulásának kockázatát is növelheti, különösen ha az állatokat zsúfoltan tartják. Hűvös időben az állatok viselkedése is megváltozhat: számos állat több időt tölt pihenéssel, kevesebb energiát használva. Ebben az időszakban fontos biztosítani a megfelelő táplálékot és a menedéket az állatok számára, hogy fenntarthassák megfelelő testhőmérsékletüket és energiaszintjüket - közölte.



A közlemény szerint kiemelten fontos, hogy az állattartók megfelelő előkészületeket tegyenek a hideg időszak beköszöntével, ez magában foglalja a megfelelő szigetelésű vagy fűtött búvóhelyek biztosítását, valamint a rendszeres állatorvosi vizsgálatokat, különös figyelemmel a hideg időszakban fokozottan érintett állategészségi problémákra.



Gondoskodjunk arról is, hogy folyamatosan hozzáférjenek friss ivóvízhez, rendszeresen ellenőrizzük a tálakat, ez létfontosságú, mivel a 0 fok alatti hőmérsékletben a víz megfagyhat, ami megakadályozhatja az állatokat a szükséges hidratáció elérésében - közölték.



Sokan azt gondolják, hogy a téli hónapokban a paraziták eltűnnek, azonban ez nem feltétlenül igaz - hívta fel a figyelmet az állatorvos, hozzátéve, hogy bizonyos élősködők, mint például a kullancsok, még a hidegebb hónapokban is aktívak maradhatnak, különösen, ha az időjárás enyhébb, ezért lényeges, a megelőző kezelések, a külső élősködők elleni készítmények folyamatos alkalmazását.



MTI