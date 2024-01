Lelepleződött Brüsszel mezőgazdasági dilettantizmusa

2024. január 6. 12:07

Azzal, hogy ráengedték az ukrán gabonát Európára, Brüsszel válságba sodorta a gazdákat és veszélybe sodorta az embereket is - jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakcióvezető-helyettese szombaton az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában, amelyben egyúttal azt kérte, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt.

Zsigó Róbert úgy fogalmazott, hogy "Brüsszel háborúpárti politikája mindenre hatással van, rossz döntéseiktől a magyar gazdákat és az agráriumot is meg kell védeni".



A politikus ismertetése szerint az ukrán gabona génmódosított, ráadásul tiltott vegyszerekkel kezelt, a kormánypártok pedig Magyarországot és a magyar élelmiszereket GMO-mentesnek és biztonságosnak szeretnék megőrizni.



Hozzáfűzte, hogy bár eddig is mindent megtettek a kár enyhítésért, Brüsszel nem az európai gazdák mellé állt, ehelyett továbbra is a rossz minőségű ukrán gabona behozatalát erőlteti, ráadásul Ukrajnát gyorsított eljárásban fel kívánják venni az Európai Unióba.



Ez újabb merénylet lenne a gazdák és a nemzeti agráriumok ellen is - hangoztatta.



Mint fogalmazott, az agrártámogatások jelentős részét elvennék az európai gazdáktól azért, hogy azt is Ukrajnának adják oda.



Zsigó Róbert szerint Brüsszelnek olyan új vezetésre van szüksége, amely kiáll a gazdák és az agrárium védelme mellett.

MTI