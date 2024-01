Havazással tér vissza a tél a következő napokban

2024. január 6. 17:43

Ónos esővel és havazással tér vissza a tél a következő napokban, ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fokozott óvatosságot kér az autósoktól.

A szervezet az MTI-nek szombaton küldött közleményében azt írta, vasárnaptól jelentős lehűlés érkezik, ezzel párhuzamosan az esőt a dunántúli vármegyékben ónos eső, majd gyakorlatilag az ország teljes területén havazás váltja fel.



Hozzátették: vasárnaptól keddig az ország teljes területén várható kisebb-nagyobb havazás, a legtöbb friss hó Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Somogy, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében, valamint északon a Bükkben és a Mátrában várható.



Sok helyen a havazás előtt havas eső és ónos eső is várható. Az ónos eső veszélye miatt vasárnapra Fejér, Baranya, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas és Zala vármegyében citromsárga, míg Veszprém vármegyében, főleg a Bakony térségében narancssárga figyelmeztetés van érvényben.



Kiemelték: az autósoknak azzal is számolniuk kell, hogy főleg a nyugat-dunántúli területeken erősebb széllökések is lehetnek, amelyek szintén befolyásolhatják a közlekedést kisebb hóátfúvások formájában is.



Közölték azt is, hogy az ónos eső és a havazás által érintett vármegyékben továbbra is folyamatosan, 12 órás váltott műszakokban végzik a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat.



Jelezték: ahol lehet, ott az előszórásról vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodnak, de ez csak ott hatásos, ahol kisebb mennyiségű fagyott eső hull. Az intenzívebb csapadék ugyanis könnyen lemoshatja a burkolatról a megelőzésképpen kijuttatott útszóró sót vagy kalcium-klorid oldatot is, így az ónos eső azonnal a burkolatra tud fagyni, ezért a szükséges beavatkozások is több időt vehetnek igénybe.



A szakemberek emiatt azt kérik a közlekedőktől, hogy az ónos eső által érintett vármegyékben addig ne induljanak el, amíg a csapadék el nem áll el és a szükséges beavatkozásokat el nem tudták végezni.



A közútkezelő arra kéri a havazás vagy az ónos eső által érintett területeken útnak indulókat, hogy azt megelőzően tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről, és az alapján tervezzék meg utazásukat.



Kitértek arra, hogy a hétvégén a szokásosnál is nagyobb forgalom várható a Nyugat-Európába visszatérő munkások miatt, emiatt főleg az M3-M0-M1-es és az M5-M0-M1-es útvonalon lehetnek majd telítettebbek a sávok, emiatt érdemes fokozott óvatossággal, kellő követési távolságot tartva közlekedni.

MTI