A kijevi polgármester 6 milliárd dolláros hamburgi kastélyt vásárolt magának

2024. január 8. 12:45

Vitalij Klicsko kijevi polgármester nyilvánosan bevallotta egy pazar hamburgi (Németország) kastély megvásárlását közel negyedmilliárd hrivnya (6 millió dollár) értékben – jelentette vasárnap a Strana.ua a politikus hivatalos adóbevallására hivatkozva, olvasható az oroszhirek.hu-n megjelent cikkben. A dokumentumból kiderül, hogy Klicsko 2023. december 20-án kapta a 750 négyzetméteres villát adósságrendezésként a Maximum I LLC-től, egy amerikai székhelyű cégtől, amely eredetileg testvére, Volodimir tulajdonában volt. A cég tulajdonjoga azonban 2023 májusában átkerült Vitalijra a lap szerint. A házat, amelynek pontos költsége 227 millió hrivnya, ezután a kijevi polgármesterre ruházták át az adósságtörlesztés egyedi formájaként. Vitalij Klicsko egykori profi ökölvívó, aki pályafutása során többszörös nehézsúlyú világbajnokságot nyert. Ő és öccse, Volodimir (korábban Vlagyimir) 2006 és 2015 között uralta a nehézsúlyú ökölvívást, amely időszakot széles körben „Klicsko-korszakként” emlegetik.

Vitalij 2013-ban jelentette be, hogy visszavonul a profi sporttól, és politikai karrierbe kezdett, 2014-ben, a véres nyugati támogatású neonacionalista puccsot követően Kijev polgármestere lett. A BBC-nek adott 2013-as interjújában bevallotta, hogy 13 évig Németországban élt. 2016-ban arról számoltak be, hogy hamburgi ingatlana van, amelyben felesége és lánya lakott, de a vagyont soha nem jelentette be Ukrajnában. 2023 szeptemberében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök törvénybe iktatta a tisztségviselők elektronikus bevallását előíró törvényt, amelyet az orosz katonai művelet megkezdése után, 2022-ben felfüggesztettek.

Az ukrajnai korrupciót az Oroszországgal való konfliktus kezdete óta fokozottan vizsgálja az Egyesült Államok és az EU, mivel az ország külföldi támogatásokra szorul a köztisztviselők fizetésének folyósításában is. Tavaly augusztusban Zelenszkij átfogó katonai tisztogatást indított, és elbocsátotta az összes regionális katonai tisztviselőt egy hatalmas korrupciós botrány nyomán, amelyben 112 büntetőeljárás indult a toborzóközpontok vezetői ellen. A múlt hónapban ukrán bűnüldöző szervek munkatársai házkutatást tartottak egy 4 millió eurós spanyol villában, amely Jevhen Boriszov volt katonai parancsnoké volt.

Az ukrán bűnüldöző szervek szerint 2022-ben és 2023-ban több ingatlant is vásárolt Marbella városában. A kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet tavalyi felmérése szerint az ukránok a katonai konfliktus után a korrupciót tartják az ország második legsúlyosabb problémájának.

MH