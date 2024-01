Breivik beperelte Norvégiát

2024. január 8. 16:07

A szélsőjobboldali tömeggyilkos Anders Breivik, aki 2011-ben 77 embert ölt meg Norvégiában, azt akarja kiharcolni, hogy enyhítsék a magánzárkás büntetését. A fekete öltönyt, fehér inget és barna nyakkendőt viselő elítélt hétfőn jelent meg az Oslótól 70 kilométerre északnyugatra fekvő szigorúan őrzött börtönének tornatermében megszervezett tárgyaláson. A 44 éves Breivik a tárgyaláson nem szólalt meg, ügyvédje, Oeystein Storrvik fejtette ki jogi érvelését arról, hogy ügyfele fogva tartásának körülményei sértik emberi jogait.

Mint hangsúlyozta, Breivik 12 éve él magánzárkában, elszigetelve, és más rabokkal nem érintkezhet. Korábbi beadványaiban az ügyvéd közölte, hogy az elszigeteltség miatt Breiviknek öngyilkos gondolatai támadtak, és rászokott a Prozac antidepresszánsra. A fogva tartásának körülményei miatt a norvég államot perelő Breivik beadványában azt is kérte a bíróságtól, hogy oldják fel levelezési tilalmát. Az NTB norvég hírügynökség decemberben készült képei alapján Breivik a Ringerike börtön egy külön erre a célra fenntartott részlegében él.

Edzőterem, konyha, tévészoba és fürdőszoba is rendelkezésére áll. Háziállatként három hullámos papagájt tarthat, amelyek szabadon röpködnek a zárkájában. Az igazságügyi minisztérium jogászai szerint Breivik az általa jelentett biztonsági fenyegetés miatt továbbra sem engedhető a többi elítélt közelébe. Mint érveltek: a férfi az őrökkel, a pappal, az egészségügyi személyzettel és a legutóbbi időkig egy külső önkéntessel is kapcsolatban állt, tehát nem volt teljesen elszigetelve. Emellett kéthetente egy órára két másik elítélttel is találkozhat.

Elzárása körülményeinek enyhítése lehetővé tenné, hogy felvegye a kapcsolatot szélsőjobboldali körökkel - hangsúlyozták a jogászok. Breivik a Norvégiában kiszabható legsúlyosabb, 21 éves börtönbüntetését tölti, amelyet mindaddig meg lehet hosszabbítani, amíg veszélyt jelent a társadalomra. Breivik 2011. július 22-én 69 embert gyilkolt meg Utoya szigetén a baloldali Munkáspárt ifjúsági táborában - többségükben fiatalokat. Oslo kormányzati negyedében pedig gépkocsiba rejtett pokolgéppel ölt meg további nyolc embert.

2022 januárban tartották a feltételes szabadlábra helyezésével kapcsolatos tárgyalást a telemarki kerületi bíróságon, ahol fehér felsőbbrendűségi nézeteket adott elő és náci karlendítést mutatott, de azt állította, hogy lemondott az erőszakról. A bíróság úgy döntött, hogy börtönben kell maradnia, mert még mindig potenciális fenyegetést jelent.

MTI