Gyurcsányi tájékozatlanság

2024. január 9. 17:30

Elég Gyurcsányék tájékozatlanságából és hazudozásából, külföldiek csak szigorúan szabályozott, törvényes keretek között dolgozhatnak Magyarországon - közölte a Fidesz kedden az MTI-vel.

A nagyobbik kormánypárt a Demokratikus Koalíció (DK) online sajtótájékoztatójára reagált, amely az Európai Unión kívüli vendégmunkások "törvénytelen behozásának" tiltását sürgette.



Közleményében a Fidesz úgy fogalmazott: Gyurcsányék és a dollárbaloldal a felelőtlen kijelentéseikkel, és tájékozatlanságukkal ismét megpróbálják megtéveszteni a magyar embereket. "Gyurcsány emberei nem elég, hogy korábban még amellett érveltek, hogy Magyarország jól járna messziről jött emberek befogadásával, a dollárbaloldal emberei tavaly támogatták a migránsok kvóta szerinti elosztását is" - írták.Hozzátették: Dobrev Klára az Európai Parlamentben megszavazta a migránsok beengedését és migráns táborok létrehozását előíró összes brüsszeli javaslatot.



Úgy folytatták: nem elég, hogy Gyurcsányék az illegális migránsokkal együtt a terrorizmust is beengednék Magyarországra, most törvénytelenül betelepített vendégmunkásokkal riogatják a magyar embereket.



"A Fidesz-KDNP egyetért Magyarország kormányának azon intézkedésével, hogy az új idegenrendészeti törvény még erőteljesebb és még szigorúbb garanciákat nyújt a magyar munkahelyek védelme érdekében, hiszen a cél a magyar emberek, és a magyar munkahelyek megvédése" - hangsúlyozták a közleményben, amely rámutatott, hogy külföldi munkaerőt kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha magyar munkaerővel már nem tölthetők be az üres álláshelyek.



Kitértek arra is, hogy a Magyarországon egyidejűleg foglalkoztatható harmadik országból érkező munkavállalók számát törvény határozza meg. Ennek mértéke 2023-ban 62 ezer fő volt. Ezt a számot egyszer sem haladta meg a harmadik országból érkező munkavállalók száma, ami összhangban van az érvényben lévő jogszabályokkal - írták.



A Fidesz arra kérte Gyurcsány Ferenc pártját, hogy "tájékozatlanság vagy hozzáértés hiányában ne szólaljon meg és ne vezesse félre a nyilvánosságot!"



MTI