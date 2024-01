Donald Trump küzd a jogi gengszterizmus ellen

2024. január 9. 20:10

„Pandora szelencéjének" kinyitását jelentené egy volt amerikai elnököt hivatali ideje alatt hozott intézkedések miatt bűnvádi eljárás alá vonni - érveltek kedden Donald Trump ügyvédei a washingtoni szövetségi fellebbezési bíróságon, ahol a volt elnök jelenlétében, az elnöki immunitásról szóló ügyben adták elő érveiket védők és ügyészek.

A Donald Trump jelenlétében tartott meghallgatáson ügyvédje, John Sauer azzal érvelt, hogy egy volt elnököt, hivatali minőségében tett intézkedéseiért vád alá helyezni olyan folyamatot indítana el, amelyből az ország "soha nem tudna kigyógyulni".



Donald Trump és jogászai a különleges ügyész által emelt szövetségi vádeljárás megsemmisítését szeretnék elérni. Jack Smith, az igazságügyi miniszter által kinevezett különleges ügyész tavaly emelt vádat Donald Trump ellen, aminek az az alapja, hogy a volt elnök a 2020-as elnökválasztásokat követően törvénytelenül akarta elérni a számára kedvezőtlen választási eredmény megváltoztatását. Donald Trump állítása szerint minden intézkedése elnöki minőségében történt azzal a céllal, hogy biztosítsa a "választások integritását".



Donald Trump ügyvédjének 20 perc állt rendelkezésére, hogy kifejtse érveit. Példaként említette, hogy az ügyészek logikája alapján bizonyos cselekedetekért vád alá lehetne helyezni George W. Bush és Barack Obama volt elnököket, de "a határhelyzet félrekezeléséért" akár a jelenlegi elnököt, Joe Bident is azt követően, hogy távozik hivatalából. Egyben sokkoló felvetésnek nevezte, hogy a büntetőjogi mentesség a hivatalból való távozás után nem illetne meg egy elnököt.



James Pearce helyettes különleges ügyész szintén 20 percben foglalta össze érveit, és először is arra kérte a bírákat, hogy tagadják meg az elnöki immunitást Donald Trump bűnvádi ügyében. Az ügyész azzal érvelt, hogy az Egyesült Államok történetében még egyetlen korábbi elnök sem hozott fel olyan érvet, hogy a büntetőjogi immunitás kiterjeszthető lenne a hivatalból való távozását követő időszakra. Kifejtette, hogy az elnöknek kitüntetett alkotmányos szerepköre van, de nem áll a törvény felett.



A Washingtonban, a szövetségi fellebbezési bíróság előtt zajló eljárás tétje, hogy folytatódik-e Donald Trump ellen az őt a 2021. január 6-i washingtoni eseményekkel is kapcsolatba hozott vádak alapján a büntetőeljárás. A vádiratban a volt elnököt nem teszik közvetlenül felelőssé a három évvel ezelőtt zavargásokért, de azt állítják, hogy a kialakult káoszt próbálta felhasználni a választási eredmények jóváhagyásának késleltetése érdekében.



Donald Trump ellen különböző ügyekben, demokrata színekben megválasztott, illetve a kormány által kinevezett ügyészek részéről tavaly összesen négy bűnvádi eljárás indult, New Yorkban, Floridában és Georgiában, valamint a fővárosban, Washingtonban.



MTI