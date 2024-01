Kábszerbűnözők

2024. január 10. 09:20

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik különböző kábítószerekkel kereskedtek Budapesten.

A Fővárosi Főügyészség azt közölte szerdán az MTI-vel, hogy egy 55 éves férfi 2021 tavaszától, 33 éves társa pedig 2020 elejétől kezdve - mindkettejük 2021. júniusi elfogásáig - különféle kábítószerekkel kereskedett Budapesten.



Az idősebb férfi jelentős mennyiségű kannabiszt, amfetamint és extasyt értékesített mások mellett fiatalabb társának, aki máshonnan is szerzett be drogot és azt továbbértékesítette.



A fiatalabb férfinak volt olyan ügyfele, akinek a Déli pályaudvar egyik vágányához futárral küldte el az előzetesen kifizetett kábítószert - írták.



A Fővárosi Főügyészség az 55 éves férfit jelentős mennyiségű, társát "alapeseti" mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolja, többszörösen büntetett előéletükre figyelemmel mint többszörös visszaesőket.



Velük szemben fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, a "nagykereskedővel" szemben vagyonelkobzást is indítványoz az ügyészség a vádiratban.



Az idősebb kereskedő letartóztatásban van, társa nyomkövetővel biztosított bűnügyi felügyelet alatt áll - közölte a főügyészség.



MTI