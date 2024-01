Alapjogokért Központ: alkotmányos válság Lengyelországban

2024. január 10. 16:44

A jogállamiságot és európai demokráciát ígérő Donald Tusk és baloldali szövetségesei tavaly decemberben vették át Lengyelország kormányzását, s azóta sorra hoznak alkotmány-, illetve törvénysértő döntéseket, melyek közül kiemelkedik a közmédia erőszakos elfoglalása - írta Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerdán közzétett Facebook-bejegyzésében.

Szikra Levente szerint a legfelháborítóbb, hogy kedden "olyan ellenzéki képviselőket tartóztattak le, akiket Andrzej Duda köztársasági elnök korábban kegyelemben részesített. Ezzel a kormány semmibe vette az alkotmánybíróság döntését is, amely szerint az elnöki vétó jogszerű és érvényes". A "letartóztatás módja is törvénybe ütközött, mert az elnöki hivatalból annak engedélye nélkül vitték el a képviselőket a rendőrök". Jogállamban az államfői hivatalban nem lehet csak úgy rendőri intézkedést foganatosítani. Ez biztosítja, hogy a kormány az általa irányított rendőrséggel ne fenyegethesse az elnököt.



"Tusk számára azonban a jogállam semmit sem jelent" - fogalmazott Szikra Levente.



Magyarországon a baloldal szintén arra készült 2022-ben, hogy jogsértő módon megváltoztatja az ország berendezkedését - tette hozzá.



Lengyelországban sajnos meg is valósult, hogy a jogállamot hirdető baloldali és liberális politikusok hatalomra kerülve lebontják a jogállamot. Az Európai Unióban példátlan, hogy ennyire látványosan, ilyen durva és erőszakos módszerekkel szegje meg a jogszabályokat egy kormány - írta a szakértő.



"Brüsszel sokatmondó hallgatása" újabb bizonyíték arra, hogy komolytalan minden "jogállamisági" vizsgálat, azokat kizárólag a jobboldali kormányok elleni politikai zsarolóeszközként használják. Ha pedig elvbarátaik - szemben a hamisan vádolt jobboldallal - valóban rombolják a jogállamot, azt tétlenül nézik.

"Kiállunk lengyel barátaink mellett, és elítéljük a Tusk-kormány jogellenes lépéseit" - fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szikra Levente.

MTI