Tokmacot kitette a Fradi

2024. január 10. 17:11

Tokmac Nguen, Anderson Esiti és Owusu Kwabena játékára a jövőben nem számítanak a Ferencváros labdarúgócsapatánál.

Hajnal Tamás sportigazgató a klub honlapján szerdán megjelent interjúban elmondta, a tavaszra szeretnének olyan szinten megerősödni, hogy sikerrel vegyék az akadályokat.



"Szemet szúrtak olyan dolgok is, amelyeken szeretnénk változtatni, ez személyekre bontva azt jelenti, hogy a szakmai stáb a jövőben nem számít Tokmac Nguen, Anderson Esiti és Owusu Kwabena játékára. Ők már nem is utaztak el az edzőtáborba, a távozásukról zajlanak egyeztetések" - fogalmazott.



Kitért arra is, hogy erősítés Kenan Kodro és Habib Maiga megszerzése, de "okosan" kell dönteniük, figyelembe kell venni azt is, hogy csak maximum három helyen lehet változtatni az európai szövetségnek (UEFA) leadott Konferencia-ligában szereplő játékoskereten.



"Elemezni kell, hogy ezt a három helyet hogyan tudjuk felhasználni, ez befolyásolja a tevékenységünket, de van még a fejünkben terv, amelyet remélhetőleg véghez is tudunk vinni" - mondta Hajnal, aki szerint a feröeri Klaksvík elleni kiesést leszámítva a csapat nemzetközi szinten nagyon jól teljesített a selejtezőkön, utána pedig a csoportkörben.



"Veretlenül, másodikként tudtunk továbbjutni egy erős csoportból. A magyar bajnokságban viszont nem tudunk elégedettek lenni azzal, hogy második helyen vagyunk most jelenleg. Jónéhány pontot elszórtunk ebben az intenzív őszi menetelésben, aminek megvannak az okai: mentális és fizikális fáradtság, sérülések. Élesítenünk kell magunkat a tavaszra, nagyon jó második félévet szeretnénk produkálni. Természetesen a bajokságot újra meg akarjuk nyerni" - tette hozzá.



A Ferencváros a Konferencia-ligában a görög Olimpiakosz csap össze februárban a nyolcaddöntőbe jutásért.



MTI