Lemondásra szólítanák fel Terézváros momentumos polgármesterét

2024. január 10. 18:50

Határozatképtelenség miatt elmaradt szerdán a VI. kerületi önkormányzat képviselőtestületi ülése, amelyet a terézvárosi fideszes képviselők mellett egy független képviselő kezdeményezett azért, hogy lemondásra szólítsák fel Soproni Tamást (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), mivel szerintük a polgármester tevékenysége miatt sorozatos anyagi kár éri a kerületet.

A sikertelen testületi ülésen a fideszes képviselők mellett csak a független Bálint György jelent meg, utóbbi az MTI-nek elmondta, hogy a Miniszterelnökség nemrég 24 millió forint visszafizetésére kötelezte az önkormányzatot különféle, a helyi szakrendelő felújítása kapcsán elkövetett pályázati szabálytalanságok miatt. Az önkormányzat tagjai erről csak a sajtóból értesültek, Soproni Tamás semmilyen tájékoztatást nem adott a képviselőknek, sőt, a kérdéseikre sem válaszol.



Bálint György beszámolója szerint az ügyben a Közbeszerzési Döntőbizottság is vizsgálatot indított, és 3 millió forintos bírságot szabott ki az önkormányzattal szemben. A polgármester tagadja a szabálytalanságokat, a képviselő ugyanakkor úgy vélekedett, hogy súlyos ügyekről van szó, amelyekért az egész testület - pláne a részletek ismerete nélkül - nem vállalhatja a felelősséget.



Bálint György kiemelte: Soproni Tamás polgármestersége alatt Terézváros már 142 millió forintos veszteséget halmozott fel, ezért a január végén esedékes következő testületi ülésen ő és a fideszes képviselők ismét felszólítják Sopronit Tamást a lemondásra.



A Terézvárosi Fidesz elnöke, Kovács Balázs Norbert az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, hogy "Soproni Tamás megint lebukott: újabb 24 millió forintos károkozására derült fény, amelyet az elkövetett súlyos szabálytalanságok miatt kell visszafizetnie a dollárbaloldal által vezetett VI. kerületi Önkormányzatnak. A korrupciógyanús közbeszerzésekkel és a súlyos jogsértésekkel a terézvárosiaknak eddig okozott 118 millió forintos kár további 24 millió forinttal növekszik".



Azt írta, hogy Soproni Tamás és az önkormányzat dollárbaloldali többsége a példátlan botrányt az első perctől kezdve el akarja hallgatni. "A polgármester bujkál, hazudozik és menekül a kérdések, a nyilvánvaló felelőssége elől. Az újabb lebukása után is ismét hazudozásba kezdett és rá jellemző módon másra próbálja terelni a felelősséget".



Hozzátette: továbbra is várják a válaszokat Soproni Tamástól a dollárbaloldali önkormányzat által elkövetett súlyos jogsértésekkel kapcsolatban.

MTI