Marad a hideg, télies idő a hétvégén is

Lesznek, akik "duplán jól járnak", ilyenek a pályakezdők, hiszen az ő bérük nem lehet kevesebb 528 ezer forintnál, és a többieknél is nagyobb mértékben emelkedik a fizetése azoknak is, akik hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak, hiszen nekik húsz százalék többlet jár - hangsúlyozta az államtitkár. Hozzáfűzte, a teljesítménybérezés miatt azok is jól járnak, akik többet tesznek a gyermekekért - innovatívabb oktatással, felzárkóztatással, versenyre való felkészítéssel, plusz programokkal.