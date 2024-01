Több tízezren tüntettek Varsóban a szélsőséges kormány ellen

2024. január 11. 22:20

Több tízezren tüntettek csütörtök délután Varsóban Donald Tusk kormánya ellen. A megmozdulást a tavaly decemberig kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt kezdeményezte a demokrácia és a médiaszabadság védelmében - hangzott el az M1 esti Híradójában.

A beszámoló szerint hatalmas rendőri készültség mellett kezdődött el a megmozdulás a lengyel fővárosban.



Az M1 helyszíni tudósítójának nyilatkozó egyik tüntető szerint Donald Tusk a lengyelek megosztására törekszik és az ország puccsközeli állapotban van. Egy másik demonstráló pedig arról beszélt, hogy a demokráciáért küzdenek, mert visszatért a kommunizmus. A tömegmegmozdulás résztvevői élesen bírálták a Brüsszel-párti kormánykoalíció törvénytelenségeit, köztük Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke is, aki úgy fogalmazott: "ez nem egy lengyel kormány"- utalva ezzel arra, hogy a PiS szerint Donald Tusk a németek megbízásából cselekszik. "Lengyelország szabadsága a tét" - jelentette ki hírügynökségi beszámolók szerint a PiS vezetője, Jaroslaw Kaczynski a lengyel főváros szívében, a parlament előtt összegyűlt tömeg előtt. Kaczynskit az emelvényen a PiS más személyiségei követték, közöttük Mateusz Morawiecki volt kormányfő, aki "Lengyelország megvédelmezésére" szólította fel a híveit.



"Azt hittük, hogy a jogállam visszatérésének szemtanúi vagyunk, ehelyett anarchiát látunk" - jelentette ki több hírügynökség tudósítása szerint a volt miniszterelnök.



A vörös-fehér zászlók alatt felvonuló tüntetők kezében tartott transzparenseken mások mellett "Túléltük az oroszokat, Tuskot is túl fogjuk élni" felirat volt olvasható. Egyesek Andrzej Duda elnök nevét és a "Győzni fogunk" jelszót skandálták.



A PiS-képviselők beszédeinek meghallgatása után a tiltakozók elindultak a közszolgálati televízió székházához.



A Szabad Lengyelek Tiltkozása elnevezésű megmozdulás röviddel azután kezdődött, hogy Andrzej Duda lengyel elnök bejelentette: másodszor is kegyelmi eljárást kezdeményez a hivatali hatalommal való visszaélés miatt két évi börtönre ítélt volt belügyminiszternek és a helyettesének ügyében. Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot kedden vették őrizetbe, amikor az elnöki palotában tartózkodtak.



A tüntetésen a Jog és Igazságosság szóvivője szerint megközelítőleg kétszázezren, míg a PAP állami hírügynökségnek a varsói városházára hivatkozó jelentése szerint mintegy harmincöt-ezren vettek rész.



Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF-CÖKA szóvivője szerint a Brüsszel-párti Tusk-kormány intézkedései törvénytelen támadásként értékelhetők. A Századvég szakértője a Kossuth rádióban azt mondta: a jelenlegi lengyel hatalom fűnyíróelvszerűen támadja azokat a személyeket és intézményeket, akik az előző demokratikus rendszerhez kapcsolódnak. Hozzátette: a helyzet elharapózhat és könnyen polgárháborúba is fordulhat.



Az M1 Hírdójában elhangzott, hogy a politikai tisztogatás kapcsán a V4NA nemzetközi hírügynökség levélben fordult az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökéhez, valamint Vera Jourová uniós biztoshoz, akik most hallgatnak a Lengyelországban zajló eseményekről - tájékoztattak.

MTI