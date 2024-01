Hószállingózás is előfordulhat

2024. január 12. 08:17

Hidegfront érkezik, amely a magasban hidegebb levegőt hoz, a talaj közelében azonban a megnövekvő felhőzet és az élénkülő szél miatt magasabb minimumokat eredményez az ország nagyobb részén.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: Ma napközben a Duna-Tisza közén, a Tisza mentén és a Dunántúl nyugati részén lehetnek tartósan zárt felhőzettel borított tájak. Előbbi vidékeken hószállingózás is előfordulhat, de eleinte még a keleti tájakon is lehet erre számítani. Másutt akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon, később a Tiszántúlon is egyre többfelé lesz élénk, de helyenként erős széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -1 és +4 fok között valószínű. Késő estére -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.

