Őrizetbe vették a dunavecsei Szűzanya-szobor megrongálóját

2024. január 12. 09:16

Őrizetbe vették a dunavecsei Szűzanya-szobor megrongálóját - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu-n.

kozterkep

Azt írták, a rongálással egy dunavecsei férfit gyanúsítanak, akit otthonában fogtak el.



A tájékoztatás szerint a férfi a város egyik körfogalmánál megrongálta a Medjugorjei Szűzanya-szobrot. Több alkalommal megütötte a fejrésznél az alkotást, emiatt a szobor feje letört.



Az elkövető elfogásáért nyomozócsoport alakult. A térfigyelő kamerák felvételein a nyomozók látták, hogy a rongálást egy férfi követte el, és a testalkatán kívül a hozzávetőleges magasságát is megállapították. Ezután a település valamennyi kamerafelvételét ellenőrizték a rendőrök. A férfiról készült videókat a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon dolgozók és a város polgárőrei is megnézték, hátha e minimális információk alapján nyomra bukkannak.



Az egyik kunszentmiklósi rendőr javaslata alapján egy dunavecsei családhoz mentek ki a hatóságok, és kiderült, hogy az ott élő férfi gyanúsítható a december 31-ei rongálással. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.



A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség az esettel kapcsolatban pénteken az MTI-vel tudatta, hogy vallási tisztelet tárgyának megsemmisítésével elkövetett rongálás miatt indítványozza a román elkövető letartóztatását a Kunszentmiklósi Járási Ügyészség.



A főügyészség tájékoztatása szerint a férfi már korábban is - tavaly május 19-re virradóra - megrongálta az 513-as főúton található körforgalomban a helyi Római Katolikus Egyházközség által felállíttatott Szűzanya-szobrot, amelynek a fejtől a mellkasig terjedő részét, illetve a bal karját letörte. Miután helyreállították a vallási alkotást, a férfi szilveszter hajnalban ismeretlen tárggyal ismét összetörte annak fejrészét.



Az ügyészség a külföldi családi kötődéssel rendelkező, büntetett előéletű rongáló letartóztatását a szökés, elrejtőzés veszélye miatt, valamint a bűnismétlés és az eljárás jogellenes befolyásolásának megakadályozása érdekében indítványozza. A kényszerintézkedésről a nyomozási bíró pénteken dönt - tudatták a közleményben.



MTI