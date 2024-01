Havazás a borult részeken előfordulhat

2024. január 13. 18:43

Időjárási helyzet Európában: A Brit-szigetektől a szárazföld belsejéig anticiklon nyúlik be, amelynek területén napos és ködös, rétegfelhős tájak egyaránt vannak. Ettől északra, északkeletre vonulnak ciklonok, ezek frontjai mentén több helyen fordul elő havazás.



Egy másik ciklon érte el Portugáliát, ennek előterében dél felől enyhe levegő érkezik Spanyolország fölé, a partvidéken egy-egy helyen 20 fokig melegszik a levegő.



Ezzel szemben a Kelet-európai-síkságon napközben is nagy területen -10 fok alatt marad a hőmérséklet.



A Kárpát-medence az északnyugati anticiklon peremén van, de már az északi ciklon áramlási rendszere is hatással lesz időjárásunkra.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Szombaton az Északi-középhegység és az Alföld egyes részein lévő felhőzet lassan mozog kelet felé, eközben szakadozhat, az ország nagyobb részén azonban többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Éjjel mindenütt megnövekszik a fátyolfelhőzet, de továbbra is lesznek rétegfelhős tájak.

Vasárnap változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, de kisebb körzetekben (nagyobb eséllyel nyugaton) tartósan borult lehet az ég. Hószállingózás, gyenge havazás a borult részeken előfordulhat.



A nyugatias szél főként az északi és keleti tájakon olykor megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -8 fok között valószínű.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -1 és +6 fok között alakul, a tartósan borult tájakon lesz hidegebb.

MTI