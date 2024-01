Délutántól egyre inkább havazásba vált a halmazállapot

2024. január 14. 18:32

Időjárási helyzet Európában: Kontinensünk északi részén alacsonynyomású zóna húzódik, területén a nedvesebb légtömegek hatására felhős az idő. Észak-, valamint Északkelet-Európában, illetve egy kettősfront mentén Észtországtól, Ukrajnáig havazásról érkezett jelentés. Egy másik ciklon az Atlanti-óceán felől örvénylik az Ibériai-félsziget nyugati partjai felé. Arrafelé az enyhe hőmérsékletek miatt gyenge eső formájában érkezett a csapadék. Magasnyomás nyúlik be a Brit-szigetektől a szárazföld belsejéig, területén a napos idő mellett ködös, rétegfelhős tájak is megjelennek.



A Kárpát-medence is ennek az anticiklonnak a peremén helyezkedik el, így általában napos az idő, de hétfőn már nedvesebb és egyben enyhébb léghullámok érkeznek nyugat felől.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: Vasárnap az északi, északkeleti részeken változóan felhős, míg másutt fátyolfelhős időre számíthatunk. Az északkeleti határ mentén előfordulhat hószállingózás, gyenge havazás. Éjjel nyugat felől főként az ország déli felén megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, északon változóan felhős idő várható. Emellett helyenként köd is képződhet. A déli tájakon hajnalban, reggel előfordulhat eső, de néhol átmenetileg vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt.



Hétfőn északon délig zömmel napos idő várható, míg délen jobbára erősen felhős, borult idő lesz. Délután északon is megnövekszik a felhőzet. Az ország déli felében az eső mellett kezdetben vegyes csapadék eshet, majd délutántól egyre inkább havazásba vált a halmazállapot. Az északi, északkeleti tájakon vasárnap a nyugati, délnyugati, hétfőn az északnyugati szél lesz erős.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és +1 fok között alakul, hajnalra a déli részeken enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 1 és 7 fok között alakul.

MTI