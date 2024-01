A londoni tőzsde működésének megzavarására szőtt terv

2024. január 14. 21:06

Őrizetbe vették vasárnap Nagy-Britanniában egy palesztinpárti szervezet hat tagját azzal a gyanúval, hogy tiltakozó akciót terveztek a Londoni Értéktőzsde (LSE) hétfői nyitásának megakadályozására.

A Scotland Yard vasárnap esti tájékoztatásában közölte: a Palestine Action nevű csoport aktivistái a hatósági gyanú szerint azt tervezték, hogy hétfő reggel megrongálják a tőzsde épületét, és oda is láncolják magukat a bejárathoz, azzal a céllal, hogy a tőzsde ne tudjon kinyitni a kereskedés kezdetére.



A londoni rendőrség beszámolója szerint az őrizetbe vételekhez vezető vizsgálat azután kezdődött, hogy a Daily Express című brit napilap információkat adott át a hatóságoknak a készülő akcióról.



A Palestine Action aktivistáit - három férfit és három nőt - Londonban, Brightonban és Liverpoolban vették őrizetbe rongálás előkészületének gyanújával.



Sian Thomas detektív-főfelügyelő, a vizsgálat irányítója a Scotland Yard tájékoztatásához fűzött nyilatkozatában nagy jelentőségűnek nevezte a gyanúsítottak őrizetbe vételét.



Hangsúlyozta: a rendőrség gyanúja szerint a csoport "felfordulást és károkat okozó mutatványra" készült, amelynek komoly következményei lehettek volna, ha sikerül végrehajtani.



A nyomozótiszt köszönetet mondott a Daily Expressnek, amiért a lap átadta a saját oknyomozó munkájából eredő információkat.



A rendőrfelügyelő hangsúlyozta ugyanakkor: a londoni tőzsdénél tervezett akció a hét egészére kiterjedő akciósorozat terveinek csak egy része lett volna. A Scotland Yard éppen ezért kapcsolatban áll a londoni City pénzügyi központjának különálló rendőrségével és országszerte más rendőrkapitányságokkal is, annak biztosítására, hogy megfelelő erőforrások álljanak rendelkezésre, ha a következő napokban bármiféle rendzavarás történne - fogalmazott vasárnapi közleményében a Scotland Yard vezető nyomozója.



A Palestine Action 2020-ban alakult azzal a meghirdetett céllal, hogy akadályozza az Izraelt fegyverekkel ellátó nemzetközi vállalatok nagy-britanniai érdekeltségeinek tevékenységét.



A csoport kiemelt célpontjai közé tartoznak az Elbit Systems nevű izraeli haditechnikai konglomerátum nagy-britanniai telephelyei, amelyek ellen a szervezet az elmúlt években több - elsősorban rongálással, épületfoglalással járó - akciót is végrehajtott.

MTI