Németország tavalyi GDP-je 0,3 százalékkal csökkent

2024. január 15. 12:54

Németország hazai összterméke (GDP) 0,3 százalékkal csökkent tavaly - a német statisztikai hivatal, a Destatis hétfőn ismertetett előzetes számítása szerint. A GDP 2022-ben 1,8 százalékkal nőtt, 2021-ben 3,2 százalékkal emelkedett, 2020-ban 3,8 százalékkal esett. A gazdasági teljesítmény naptári hatásoktól megtisztítva 0,1 százalékkal csökkent 2022-höz képest, amikor 1,9 százalék növekedést jegyeztek fel. Tavaly az ipar teljesítménye jelentősen, 2,0 százalékkal csökkent, ami elsősorban az energiaszolgáltató szektor jóval alacsonyabb termelésének következménye. Az ipar csaknem 85 százalékát kitevő feldolgozóipar teljesítménye 0,4 százalékkal zsugorodott.

Az építőipar összességében szerény, 0,2 százalékos növekedést ért el 2023-ban. A háztartások fogyasztása 2023-ban 0,8 százalékkal csökkent az előző évihez képest, elsősorban a magas fogyasztói árak miatt. Tavaly az export 1,8 százalékkal, az import 3 százalékkal esett, aminek a hatására az egyenleg pozitív lett, és ez erőstette a GDP-t. Németországban a foglalkoztatottak száma 45,9 millió volt tavaly, 0,7 százalékkal, 333 ezerrel több a 2022. évinél. A növekedést elsősorban a külföldi munkavállalók számának emelkedése okozta.

Ruth Brand, a Destatis elnöke közleményében hangsúlyozta, hogy „megingott Németországban az általános gazdasági fejlődés egy olyan környezetben, amelyet továbbra is számos válság jellemez. Az infláció növekedése ugyan enyhült, az árak továbbra is magasak maradnak az egész gazdaságban, és fékezték a gazdasági növekedést. Ezen felül az emelkedő kamat, illetve a gyengébb hazai és külföldi kereslet is megtette hatását - áll Brand közleményében. A Destatis ugyancsak hétfőn ismertette, hogy nem végleges adatok szerint a negyedik negyedévben 0,3 százalékkal csökkent a német GDP.

A gazdaságnak azonban sikerül elkerülnie a recessziót, mivel a korábban előzetesként ismertetett, harmadik negyedévi 0,1 százalékos GDP-csökkenésre vonatkozó adatot stagnálásra módosította a Destatis hétfőn. A Bundesbank szerény, 0,4 százalékos idei német gazdasági növekedésre számít.

MTI