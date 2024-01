Már a Covid-gyorsteszt sem a régi

2024. január 15. 13:53

Hozzászoktunk a vírushoz, korábban reagálunk és tesztelünk, de vannak más új tudások - és régiek - is. "Szó sincs arról, hogy a tesztek hatékonysága csökkent volna, inkább arról van szó jelen esetben, hogy az immunrendszerünk SARS-CoV-2-re adott válasza alapvetően jobb, ami az esetek többségében korai teszteléshez vezet - mondta Michael Mina immunológus és epidemiológus.

Az eMed tudományos vezetője hozzátette, hogy a védőoltásoknak, valamint a fertőzéseknek köszönhetően a legtöbb ember már immunológiailag képzetté vált, ami szintén lehetővé teszi a vírus gyorsabb felismerését. Ez a fokozott immunitás a fertőzést követő napokban - a Mina által prodromális fázisnak nevezett időszakban - olyan korai tüneteket okozhat, mint az orrdugulás és a láz. Ez a fázis megelőzi a kifejlett tüneteket, és a szükségesnél hamarabb vezethet teszteléshez - írja a Portfolio. Elmondta azt is, hogy sokan a tünetek megjelenését követő 24-48 órán belül végeznek teszteket, holott valójában hosszabb időbe telik, amíg a vírus kellőképpen elszaporodik az orrban. A szakember azt javasolja, hogy a kezdeti immunválasz után még egy-két napot várjanak a megerősítő gyors antigén teszt elvégzésével.

A vizsgálat érzékenységének fokozása érdekében Mina azt javasolja, hogy a vírusszintek helyek közötti változékonysága miatt a torokból és a szájból is vegyenek mintát. Azt is megemlíti, hogy bár a megfertőződést követően a folyamatos negatív tesztek a fertőzés elkerülésére vagy hibás technikára utalhatnak, de ez jelentheti azt is, hogy a vírusszámok a gyorsteszteken nem érik el a kimutatható küszöbértéket. Végezetül Mina azt tanácsolja, hogy a betegek pozitív teszteredmény nélkül is fontolják meg az olyan kezelési lehetőségeket, mint például a Paxlovid, különösen, ha a fertőzést követően gyomor-bélrendszeri tünetek jelentkeznek.

