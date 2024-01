Szita

2024. január 15. 20:28

A balátlövő Szita Zoltán az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon szereplő magyar férfi kézilabda-válogatott kapusait dicsérte, és megjegyezte: elsősorban nem a védések száma, hanem a jelentősége számít.

Szita Zoltán, az olimpiai kvalifikációs férfi Európa-bajnokságon szereplő magyar kézilabda-válogatott játékosa interjút ad az MTI újságírójának a csapat müncheni szálláshelyén 2024. január 15-én. MTI/Czeglédi Zsolt

"Szerintem védekezésben nagyon sokat léptünk előre, kezdünk összeszokni. Úgy érzem, egyre jobban együtt vagyunk és egyre jobban mozgunk együtt. Ennek köszönhetően fejlődik az együttműködés, a pároskapcsolatok, illetve a blokk és a kapus kapcsolata" - nyilatkozta hétfőn az MTI-nek a Szeged játékosa.



A magyarok pénteken Montenegrót 26-24-re, vasárnap Szerbiát 28-27-re győzték le, így már a csoportkör második fordulójában biztosították továbbjutásukat a középdöntőbe.



Az első meccsen Palasics Kristóf, a másodikon a csereként beállt Bartucz László remekelt a kapuban. Szita megjegyezte, elsősorban nem is a védések száma, hanem a jelentősége számít, tehát hogy mikor védenek.



"Olyan védéseket tudtak bemutatni, amelyek nagyon fontosak voltak a mérkőzések alakulása szempontjából. Kristóf az első meccsen megmentett minket, Laci pedig a másodikon nagyon jól szállt be" - magyarázta Szita, aki pénteken és vasárnap is két gólt lőtt.



Mint felidézte, a szerbek ellen Bartucz bravúrjaira alapozva ötgólos előnyt tudtak kialakítani, ami után már könnyebb kézilabdázni, hiszen nem döntetlen körüli az állás és ilyenkor más a teher.



"Amit az edzők kérnek, úgy gondolom, azt mindenki maximálisan teljesíti. Lehet még rengeteget fejlődni, azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk, és meccsről meccsre jobb játékot mutassunk. Úgy gondolom, ez eddig sikerült" - szögezte le.



Tíz nappal ezelőtt vált hivatalossá, hogy Szita nyáron elhagyja Szegedet és visszatér a lengyel Orlen Wisla Plock csapatához. Mint elmondta, amióta megvan a szerződése, nem volt fontos számára, hogy ezt mikor jelentik be, de már lehetett látni rajta, hogy egy kicsit felszabadultabban kézilabdázik, mint eddig.



A válogatott kedden 20.30-tól Izland ellen zárja a müncheni csoportkört. A meccs egyik tétje, hogy a maximális két pontot viszik-e magukkal a magyarok a kölni középdöntőbe. A két együttes legutóbb a tavalyi világbajnokság csoportkörében találkozott egymással. A 42. percben már hat góllal, az 53. percben hárommal vezetett Izland, de végül 30-28-as magyar siker született.



A balátlövő elmondta, a nagy fordítás már nem téma a játékosok között, de a videózás során a tavalyi meccsből is voltak bevágva jelenetek - a jó és rossz dolgokról egyaránt -, amelyekből tudnak épülni, és szükség esetén javítani.



"A struktúra nem változott, amiben kézilabdázunk, tehát sokat tudunk meríteni abból a találkozóból. Olyan pluszt tud adni, hogy képesek voltunk felállni mínusz hatról, amire holnap a pályán is emlékezhetünk, és erőt meríthetünk belőle" - magyarázta.



Megjegyezte, az északi szigetország csapatának nagyon sok világsztárja van, akik a Bundesligában, a világ legerősebb bajnokságában meghatározó játékosok, és a válogatottjuk ugyanolyan jó, mint tavaly. Hangsúlyozta, mindent meg fognak tenni az újabb két pontért, és bár nem számolgatnak, de nagyon fontos lesz számukra a kölni középdöntő. Egyelőre nem az olimpiai kvóta lebeg a szemük előtt, de képesnek tartja magukat egy olyan helyezés elérésére, amivel megkönnyíthetnék a dolgukat a márciusi olimpiai selejtezőtorna előtt.



Az Európa-bajnokság győztese - illetve a kvótával még nem rendelkező legjobb csapat - kijut a nyári, párizsi olimpiára. A következő két legjobb együttes, amely még nem kvalifikált az ötkarikás játékokra vagy a selejtezőtornára, részt vehet a márciusi selejtezőn.



