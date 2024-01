A lengyel külpolitika irányt vált

2024. január 15. 21:18

Németország és Franciaország kulcsszerepet játszik az Európai Unióban (EU), és Lengyelországnak csatlakoznia kell ehhez a tandemhez - jelentette ki Andrzej Szejna új lengyel külügyminiszter-helyettes a Rzeczpospolita című napilapban hétfőn megjelent interjújában.

A több külpolitikai témára is kitérő beszélgetésben Szejna rámutatott: Németország Lengyelország legfontosabb gazdasági partnere. Ennek pedig a politikai kapcsolatokban is tükröződnie kell - tette hozzá. Lengyelország szempontjából azonban az lenne a legelőnyösebb, ha a kapcsolatokat szélesebb körben fejlesztenék, mégpedig a Weimari Háromszög nevű francia-lengyel-német formátumban - vélekedett a diplomata.



Arra a kérdésre, hogy miután "a visegrádi csoport (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - V4) és a Három Tenger Kezdeményezés (3SI) halott", Varsó számára a Weimari Háromszög válik-e a legfontosabb együttműködési formátummá, Szejna megerősítette: ennek "így kell lennie". A német-francia páros "kulcsszerepet játszik az EU-ban, az unió jövőjéről folytatott vitában", ezért "stratégiai jelentősége van annak, hogy Lengyelország állandó jelleggel csatlakozzon hozzájuk" - jelentette ki.



Hozzátette: a V4-ben Magyarország és Szlovákia "a mieinkkel össze nem illő prioritásokat" szorgalmaznak a biztonság terén, mindazonáltal Varsó "párbeszédre fog törekedni" velük. Hasonlóképpen a 3SI terveiből "még nem sikerült semmi kézzelfoghatót megragadni" - jegyezte meg Szejna.



A V4-en belüli együttműködés Milos Vystrcil cseh szenátusi elnök és Szymon Holownia lengyel alsóházi elnök hétfői varsói találkozójának napirendjén is szerepelt. Tárgyalásuk után a lengyel szejm által kiadott közlemény szerint Vystrcil "a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésére, valamint a V4-en belül folytatott jó együttműködésre" számít, Lengyelországnak pedig "főszerepet" tulajdonít a visegrádi formátumban.



Annak kapcsán, hogy Lengyelország júliusban átveszi Csehországtól a V4 soros elnökségét, Vystrcil kifejezte abbéli reményét, hogy a csoportban megmarad a "hosszútávú együttműködés".



A közlemény szerint mindkét állam, valamint az egész V4 érdekében Ukrajna támogatása áll. Holownia szerint az ukrajnai helyzet kapcsán az EU-nak egységesnek kell lennie. A V4-en belül pedig parlamentközi együttműködést is folytatni kell - idézik a lengyel házelnököt.



Ukrajna támogatásáról és a Weimari Háromszögben folytatandó együttműködésről tárgyalt hétfőn Varsóban Radoslaw Sikorski lengyel és Stéphane Séjourné francia külügyminiszter is. Sikorski a találkozót követő közös sajtóértekezleten kiemelte: Párizs és Varsó "az európai katonai képességek fejlesztését" támogatják, közös érdekük az európai biztonság megőrzése, "az orosz imperializmus megállítása".



Séjourné kijelentette: Lengyelország "visszatér Európába, ezáltal visszatér annak reménye is, hogy gyorsabban haladunk az európai reformok terén". A jogállamiságról szólva a francia miniszter aláhúzta: tudja, hogy számíthat az új lengyel kormány lépéseire, arra, hogy "a jogállamiság az európai szerkezet egyik pillére marad".

MTI