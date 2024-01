A magyar művelődés napja - Békéscsabán egész héten ünnepelnek

2024. január 16. 11:05

Békéscsabán egy hetes rendezvénysorozattal ünneplik a magyar kultúra napját - közölték a szervezők az MTI-vel.

A békési megyeszékhelyen már január 17-én elindulnak a programok, ekkor nyílik meg László Henriett festőművész kiállítása a mezőmegyeri Arany János Művelődési Házban.



A Munkácsy Mihály Múzeumban január 18-án 17 órakor nyílik meg a Mindig van új a nap alatt - A Munkácsy Mihály Múzeum új szerzeményei című időszaki kiállítás, amely május 19-ig látogatható. A Lencsési Közösségi Házban pedig Pap Istvánnal, az egykori Megyei Művelődési Központ nyugalmazott igazgatójával lesz egy beszélgetés életútról, múltról, jelenről, a magyar közművelődés helyzetéről.



Számos további kiállítással is várják a közönséget: a Békéstáji Művészeti Társaság a Csabagyöngye Kulturális Központban (CSAKK) állít ki; Megyeri-Horváth Gábor festőművész a Jaminai Közösségi Házban; a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum diákjai a megyei könyvtár főépületében.



A Lencsési Közösségi Ház ad helyet a Márvány Fotóműhely tárlatának, valamint a Csipkés hagyományok a magyar kultúrában című kiállításnak. Ugyanitt lesz január 20-án Vozár Márton Krisztián előadó, zongorista magyar szerzők műveiből összeállított ünnepi koncertje A csitári hegyek alatt... címmel január 20-án.



A 35 éves Meseházban január 25-én a Trio Squelini és Csókás Zsolt tart Jazz-csütörtököt; a Békés Megyei Könyvtár Lencsési tagintézményében pedig kortárs költők mutatkoznak be január 22-én.



A Napsugár Bábszínházban január 22. és 27. között minden nap előadják a Paprika Jancsi című kesztyűs bábos, paravános előadást a gyerekeknek.



Január 21-én lesz a CSAKK-ban a Csabagyöngye Közösségi Gála, amelyen fellép Gregor Bernadett.



A Békéscsabai Jókai Színházban január 22-én, a magyar kultúra napján ünnepi gálaműsort tartanak, amelyen átadják a Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetéseket is. A sztárvendég Szomor György lesz.



Gyulán Wenckheim Krisztina grófnőre emlékeznek Beszterczey Attila színművész közreműködésével január 20-án; majd a Budapesti Filharmóniai Társaság ad koncertet Dubóczky Gergely vezénylete mellett a Vigadóban.



Január 23-án a Gyulai Várszínházban Edward Albee Három magas nő című vígjátékát adja elő Hegyi Barbara, Nagy Enikő és Marjai Virág.



Orosházán a Petőfi Művelődési Központban szintén január 23-án Elek Ferenc, Szabó Balázs és Szabó Simon előadásában dalok és dalversek hangzanak el "Radnótitól Cseh Tamáson át Pilinszkyig, de felbukkanhat az Edda, az R-GO vagy akár a Halott Pénz is".



Szarvason január 20-án a könyvtár régi gyűjteményébe szerveznek nyílt napot Ismerjük meg rejtett kincseinket! elnevezéssel. Este a Cervinus Teátrumban a 100 éves utazás című zenés játékot adják elő.



Békésen a polgármesteri hivatal dísztermében január 22-én a Belencéres Néptáncegyüttes ünnepi műsorával és Komlóssy Kata előadóművész Lélekemelő című előadásával köszöntik a magyar kultúra napját.



A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

MTI