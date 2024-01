A dollárbaloldal el akarja venni a magyar egyetemisták lehetőségeit

2024. január 16. 18:57

A "dollárbaloldal" momentumos európai parlamenti képviselői azon dolgoznak, hogy a magyar egyetemisták, kutatók és oktatók ne férhessenek hozzá az uniós oktatási és tudományos programokhoz - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője az MTI-hez kedden eljuttatott videójában.

A politikus arról számolt be, hogy az Európai Parlament a keddi plenáris ülésén szavazott az Erasmus-programról szóló előterjesztésről, "a két dollárbaloldali" képviselő, Cseh Katalin és Donáth Anna pedig a voksolást megelőzően "megdöbbentő tartalmú" módosító indítványt nyújtott be.



Azt kezdeményezték, hogy "a magyar egyetemisták, kutatók és oktatók ne férhessenek hozzá továbbra sem az uniós oktatási és tudományos programokhoz" - mondta Deutsch Tamás, aki szerint "minden magyar egyetemistának és oktatónak jogában áll tudni, hogy a dollárbaloldal továbbra is el akarja venni tőlük ezeket a lehetőségeket".

MTI