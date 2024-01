Australian Open - Marozsán kiemeltet verve már a 32 között

2024. január 17. 08:53

Marozsán Fábián újabb bravúros győzelemmel bejutott a harmadik fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán elfoglalt 67. helyével a legjobb magyarnak számító játékos - aki vasárnap a korábbi US Open-győztes Marin Cilicet búcsúztatta - szerdán a 22. helyen kiemelt Francisco Cerundolóval találkozott, pályafutása során először. A 25 éves argentin - a dél-amerikaiakra jellemzően - főként salakon érzi magát otthonosan, így nagy meglepetés, hogy eddigi két trófeájából egyet az eastbourne-i füvön szerzett tavaly. Az idei szezont azonban gyengén kezdte: a melbourne-i Grand Slam-versenyig nem nyert mérkőzést, ugyanis Hongkongban és Aucklandben is kikapott a nyitókörben.



A Melbourne Park 13-as pályáján rendezett összecsapás nyitószettjében két-két bréklabda hárításával jutottak el a rövidítésig, amelyben a 24 éves magyar volt stabilabb. A második játszma három brékkel indult, majd a Hajdúszoboszló SE sportolója alig hibázva 5:2-re elhúzott, és nemsokára már kétszettes előnyben volt. A harmadik felvonásra az ATP-rangsorban 21. ellenfél egyre inkább "elfogyott", háromszor is elbukta az adogatását, majd Marozsán könnyedén kiszerválta a meccset, amely 2 óra 1 percig tartott.



A 32 között egy még nehezebb ellenfél következik: a 12. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz.

Eredmény:

2. forduló (a 32 közé jutásért):

------------------------------

Marozsán Fábián-Francisco Cerundolo (argentin, 22.) 7:6 (7-5), 6:4, 6:2

MTI