Izrael Hamász-fegyvereseket likvidált

2024. január 17. 10:24

Az izraeli hadsereg (IDF) leszámolt az iszlamista Hamász terrorszervezet fegyveres csoportjaival Ciszjordániában és a Gázai övezetben is - közölte az izraeli katonai szóvivő szerdán.

Az IDF bejelentette, hogy meggyilkolták Bilal Nofalt, a Hamásznak azt a parancsnokát a Gázai övezetben, aki a terrorszervezet elleni kémkedéssel gyanúsítottak kihallgatását irányította. Emellett az elmúlt órákban megsemmisítették az övezetben azt a rakétakilövő állást, ahonnan kedden rakéták tucatjait indították a Gázához közeli izraeli Netivot ellen.



Két, egy 32 és egy 34 éves tartalékos katona vesztette életét a háború 102. napján a Gázai övezet északi részén folytatott harcokban. Ezzel 192-re nőtt az októbér végén kezdődött gázai szárazföldi hadműveletben elesett izraeli katonák száma. Mellettük két katona súlyosan megsebesült az elmúlt napon.



Az IDF és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat közölte, hogy Ciszjordániában meggyilkolták egy olyan terrorista csoport tagjait, amely titkosszolgálati információ szerint azonnali támadást tervezett Izrael ellen.



Három palesztin vesztette életét ebben a Nábluszban végrehajtott dróntámadásban, amely egy járművet vett célba a város keleti részén. A hadsereg bejelentette, hogy meghalt köztük az iszlamista osztag vezetője, Abdullah Abu Salál is, aki több terrorakcióért volt felelős az elmúlt évben.



A palesztin egészségügyi minisztérium jelentése szerint egy megégett holttestet is találtak az eltalált járműben. Az izraeli katonák a Náblusszal már összeépült Balata és Aszkar menekülttáborban is razziáztak.



A katonai szóvivő szerda reggeli jelentése szerint az utóbbi napon az izraeli egységek a Hezbollah dél-libanoni célpontjait, infrastruktúráját és építményeit is támadták vadászgépekkel, harckocsikkal és tüzérséggel Izrael északi határánál.



Előzőleg Ramot Naftali, Sosan, Stula és Har Manor izraeli településeket Libanon területéről lőtték, az IDF erői erre válaszoltak.



Szerdán 103. napjába lépett Izrael háborúja a Gázai övezet iszlamista szervezetei ellen, amely a Hamász október 7-i, az övezettel szomszédos izraeli települések elleni terrortámadása nyomán indult.

MTI