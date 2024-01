Novák Katalin: fontos, hogy megakadályozzuk a háború eszkalációját

2024. január 17. 12:01

Nagyon fontos, hogy elkerüljünk egy harmadik világháborút és megakadályozzuk a konfliktus eszkalációját - jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök szerdán délelőtt a davosi Világgazdasági Fórum egyik panelbeszélgetésén.

Novák Katalin a beszélgetés moderátorának arra a kérdésére, hogy folytatni kell-e Ukrajna uniós támogatását, kiemelte: Ukrajnát továbbra is támogatni kell Oroszországgal szemben, és Magyarország a jövőben is ezt fogja tenni.



A NATO és az Európai Unió pillanatnyilag nem áll háborúban, és el kell kerülni azt, hogy katonailag bevonódjunk a konfliktusba. Nagyon fontos megőrizni azt, hogy békés és biztonságos országban élhessünk - hangsúlyozta Novák Katalin.



Arra a kérdésre, hogy Ukrajna megnyerheti-e ezt a háborút és szükséges-e az ukrán győzelem Európa biztonságának fenntartásához, Novák Katalin azt mondta: Oroszország nem győzhet.



A magyar államfő hangsúlyozta: mindig is világossá tette, hogy el kell ítélni az orosz agressziót és egyértelművé kell tenni, melyik fél az agresszor és melyik az, amelyiket megtámadták.



"Nyilvánvaló, hogy Oroszország átlépte a Rubikont" - fogalmazott Novák Katalin.



Hozzátette, hogy Magyarországot - földrajzi elhelyezkedése és az Ukrajna területén élő magyar kisebbség miatt - nemcsak közvetve, de közvetlenül is sújtja az orosz agresszió.



A háború és az agresszió soha nem lehet megoldás - hangoztatta, kiemelve, hogy Ukrajna béketervet tett le az asztalra, ehhez Magyaroroszág is csatlakozott, és azon kell dolgozni, hogy létrejöhessen a béke.



MTI