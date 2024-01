Folytatódó Trianon

2024. január 17. 13:43

Ellenőrzéseket folytatott a Kovászna megyei prefektúra sepsiszentgyörgyi székhelyén a román korrupcióellenes ügyészség (DNA), az elmúlt évek beruházásait és egy visszaszolgáltatási ügyet vizsgálnak - közölte szerdán a prefektúra.

A korrupcióellenes ügyészek már kedden házkutatást tartottak a román kormány Kovászna megyei képviselőjének sepsiszentgyörgyi székhelyén, illetve Ráduly István prefektus lakásán - számolt be nem hivatalos információk alapján az erdélyi sajtó. A prefektus szerdán közleményben erősítette meg az ellenőrzés hírét, a DNA egyelőre nem adott ki közleményt az ügyben.



A prefektúra közlése szerint a hatóságok "komplex ellenőrzési akciót" indítottak a prefektúrán, a 2021-es beruházásokat és egy földterületnek a visszaszolgáltatását ellenőrzik. A DNA brassói részlegének ügyészei az összes ezzel kapcsolatos dokumentumot összegyűjtötték, azt vizsgálják, hogy történt-e bűncselekmény - idézi a közlemény Ráduly Istvánt.



"A prefektus szerint minden beruházás a törvényes procedúrát követte" - írták. Mint részletezték, az elmúlt években felújították az épület elavult villanyhálózatát, újraburkolták egyes irodák padlóját, újravakolták és -festették a falakat. Felújították a tetőzetet, a homlokzatot, kicserélték az épület bejárati ajtaját. Hangsúlyozták: szükséges beavatkozásról van szó, mivel mind a villanyhálózat, mind az épület veszélyessé vált.



Ráduly István szerint a beruházások közpénzből történtek, amiről - mint fogalmazott - "természetesen banira el kell számolni". Hangsúlyozta: együttműködtek az ellenőrző szervekkel, rendelkezésükre bocsájtották a kért okiratokat. "Meggyőződésem, hogy én is, és munkatársaim is minden előírást, minden procedúrát maradéktalanul betartottunk" - idézte a közlemény Rádulyt.



A prefektus megerősítette: a hatóságok egy terület visszaszolgáltatásáról is anyagot gyűjtöttek, és a lakásán is házkutatást tartottak.



A Kovászna megyei prefektúra részben visszaszolgáltatott ingatlanban működik, a Sepsiszentgyörgy főterén álló Fogolyán-házon Szotyori Nagy Áron örökössel osztozik.

A Maszol hírportál tavaly márciusban Ráduly István közlése alapján arról számolt be, hogy a hivatal kész megvásárolni a maradék ingatlanrészt, amennyiben az örökös - aki több évtizedig pereskedett érte - eladná.



A prefektus a román belügyminisztérium jóváhagyását is megszerezte, hogy előzetes értékbecslés alapján tárgyalásokat kezdeményezzen erről a társtulajdonossal. Mint rámutatott: erre amiatt is szükség lenne, mert amennyiben bármilyen javítást, beruházást akarnak eszközölni az épületen, ahhoz a társtulajdonos jóváhagyása is kell. De az örökösnek a munkálatok rá eső részét is fizetnie kell, ami anyagilag megterhelő számára.



A Fogolyán-ház 1872-ben épült, majd a kórházalapító sepsiszentgyörgyi orvos, Fogolyán Kristóf többszintes szanatóriumot is épített mellé. A kommunista hatóságok mindkét ingatlant államosították.

MTI