Rátámadtak egy iskolaőrre Alsózsolcán

2024. január 17. 16:55

A Miskolci Járásbíróság elítélt két férfit, akik egy általános iskola udvarán rátámadtak az iskolaőrre a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsózsolcán - közölte az MTI-vel szerdán a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

A tájékoztatás szerint az elsőrendű vádlott tavaly szeptember végén erősen ittas állapotban jelent meg az általános iskola udvarán, ahol egy korábbi, gyermeket ért sérelem miatt felelősségre vonta és szidalmazta az iskolaőrt.



Ekkor megjelent a másodrendű vádlott is, akivel folytatták a szitkozódást, így az iskolaőr felszólította őket, hogy hagyják abba és kilátásba helyezve kényszerítő eszköz használatát.



Mint írták, ennek megakadályozására az elsőrendű vádlott - aki mögött a másodrendű vádlott folyamatosan ott állt és bíztatta őt - megpróbálta megütni és megrúgni az iskolaőrt, aki elhajolt a támadások elől.



A sértett végül lefújta gázsprayvel az őt megtámadó vádlottat, aki így abba hagyta a dulakodást.



A közlemény szerint a bíróság a vádlottak bűnösségét közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettében állapította meg, melyet a másodrendű vádlott bűnsegédként követett el.



Az elsőrendű vádlottat három év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre, mellékbüntetésül három év közügyektől eltiltásra, a másodrendű vádlottat egy év börtön fokozatú szabadságvesztésre és egy év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság, emellett elrendelte korábbi felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását is.



A büntetés kiszabásakor a bíróság enyhítő körülményként értékelte a másodrendű terhelt részbeni beismerő vallomását, mindkét vádlott esetében családos állapotukat és az időmúlást - közölték.



Ezzel szemben a bíróság súlyosító körülményként vette figyelembe a vádlottak kedvezőtlen előéletét és az ittas állapotban történő elkövetést. Az ítélet a másodrendű vádlottal szemben jogerőre emelkedett, az elsőrendű vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést.



MTI