Az Északi-középhegységben vastagabb jégpáncél kialakulása valószínű!

2024. január 17. 19:11

Időjárási helyzet Európában: Európa nyugati partjainál több középpontú alacsonynyomás helyezkedik el, mely hatására arrafelé változékony, csapadékos, helyenként szeles az időjárás. Franciaország partjaitól nyugatra található az Irene névre keresztelt ciklon, melynek előoldalán enyhébb légtömegek áramlanak a magasban a kontinens belseje fölé. A talaj közelében megrekedt fagyos légtömegeknek köszönhetően viszont Franciaország és Németország térségéből nagy területen ónos esőt jelentettek.



Közép-Kelet-Európa és a Balkán-félsziget térségében egy köztes magasnyomás található, így arrafelé kevés a felhő, nyugodt, száraz az idő.



Oroszország térségében egy elöregedőben lévő ciklon található, mely havazást okoz.



A Kárpát-medence időjárását az Irene névre keresztelt ciklon melegfrontja alakítja, hatására átmenetileg jelentősen enyhül az idő, és eleinte még ónos eső, majd egyre inkább eső várható.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Csütörtök reggelig erősen felhős vagy borult idő várható. Csütörtökön délelőtt azonban délnyugat felől szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így az ország délnyugati felén több órára kisüthet a nap.



Többfelé várható csapadék. Általában eső lesz a fő csapadékforma, de az északkeleti harmadban ónos eső, egészen a határ közelében eleinte még havazás is valószínű, melyet hajnalra legvégül arrafelé is eső vált. Kiemelten az Északi-középhegység térségében vastagabb jégpáncél kialakulása valószínű! Átmeneti csapadékszünetet követően hajnaltól ismét többfelé lehet számítani esőre, záporra, délen zivatar sem kizárt.



A déli szél többfelé megélénkül, megerősödik, a Dunántúl magasabb hegycsúcsain viharos lökések is előfordulhatnak.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +8 fok között várható, mely már az esti órákban beáll, éjszaka fokozatosan enyhül az idő, északkeleten valószínűek a fagypont alatti értékek.



A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön az ország nagy részén 10 és 18 fok között várható, viszont az északkeleti harmadban és esetleg a nyugati határszélen mindössze 2 és 10 között alakul a maximum.

