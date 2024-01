Australian Open - Fucsovics és Marozsán sikere párosban

2024. január 18. 11:21

Fucsovics Márton és Marozsán Fábián kétszettes győzelmet aratott az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában.

A magyar duó - amely kvóta esetén a párizsi olimpián is indulna - csütörtökön a szabadkártyás indiai Anirudh Chandrasekarral és Vijay-Sundar Prashanth-tal csapott össze, az újabb melbourne-i esőzések miatt több mint négyórás csúszással. A 28 perces nyitószettben Fucsovicsék végig irányítottak, és egyetlen pontot sem vesztettek az első adogatások után. A folytatásban az ellenfél 3:3-ig tartotta magát, ekkor jött az újabb brék, így a magyarok jutottak tovább a 32 közé. A találkozó 1 óra 6 percig tartott.



Egyesben Fucsovics már búcsúzott, Marozsán viszont bejutott a harmadik fordulóba, ahol pénteken a 12. kiemelt amerikai Taylor Fritz vár rá.



Fucsovics és Marozsán is elégedetten nyilatkozott a szövetség közösségi oldalán az első közös sikerük után. Férfi párosban 1972 óta nem történt hasonló magyar siker Grand Slam-tornán, akkor Baranyi Szabolcs és Szőke Péter nyert meccset együtt Wimbledonban.



"Grand Slam-szinten már párosban sincs könnyű meccs" - kezdte értékelését Fucsovics Márton. "Odatettük magunkat, komolyan küzdöttünk, és profin lehoztuk ezt a mérkőzést. Előtte az idén még nem nyertem meccset, úgyhogy nagy szükségem volt most erre a győzelemre. Élmény volt Fábival játszani, kiválóan kiegészítjük egymást, és gyakorolni tudtunk a Davis Kupára, illetve esetleg az olimpiára is. A következő körben sem páros menőkkel találkozunk" - utalt arra, hogy a 32 között a szlovák Tomas Machac és a kínai Csang Cse-csen vár rájuk.



Marozsán közölte, jól jött neki a páros meccs, mivel remek gyakorlási lehetőség volt számára a pénteki egyes találkozójára.



"Picit szeles volt az idő, de jó meccset játszottunk Marcival. Kihasználtuk a kedvező sorsolásunkat, és a következő fordulóhoz is pozitívan állunk hozzá" - tette hozzá.



Marozsán edzője, Balázs György a Kossuth Rádiónak elmondta, szerinte összeillik a két magyar éljátékos stílusa.



"Jól szerválnak, jól röptéznek, jól mozognak, és érzik a finom megoldásokat is, az ellenfél még egyenlőig sem jutott el a meccsen. Fábi remekül adogatott, élesben gyakorolhatta ezt a Fritz elleni egyes előtt. Próbálunk mentálisan is felkészülni az amerikaiból, akinek óriási szervája és tenyerese mellett stabil fonákja van, de nem igazán mozog jól előre, és nem szeret röptézni. Fábitól azt fogom kérni, hogy próbáljon ő irányítani, nem érzem, hogy a ranglistás távolság ellenére bármiben is gyengébb lenne Fritznél, sőt, bizonyos elemekben ügyesebb is nála. Remélem, hogy egy-egy rövid ütéssel vagy ejtéssel ki tudja mozdítani az amerikait a komfortzónájából" - jelentette ki a tréner, hozzátéve, örülnek, hogy a befedhető John Cain Arenában lesz a meccs, mert így biztosan nem szól majd közbe az időjárás.

Eredmény:

páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért), férfiak:

------------------------------------------------

Fucsovics Márton, Marozsán Fábián-Anirudh Chandrasekar, Vijay-Sundar Prashanth (indiai) 6:3, 6:4

MTI