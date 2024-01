Megsarkantyúzták a magyar lovassport fejlesztését

2024. január 18. 13:18

A magyar lovassport a II. világháború óta nem volt ilyen jó állapotban Lázár Vilmos, a hazai szövetség elnöke szerint.

"A párizsi olimpián 1996 óta először lesz magyar induló. Sportvezetőként ez mérföldkő. Amikor 2009-ben átvettem a szövetség irányítását, az olimpiai kvóta utópiának tűnt, mert a fogathajtáson kívül minden szakágban fényévekre voltunk a világ élmezőnyétől. A magyar lovassport a II. világháború óta ilyen jó állapotban nem volt. Ez egy olyan erős alap, amire bátran lehet építeni" - mondta az MTI-nek az 56 éves sportvezető arra utalva, hogy a lovastusázó Kaizinger Balázs párizsi szereplése január elején biztossá vált.



A kettesfogathajtásban 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos megjegyezte, a kvóta egy konkrét mércéje az eredményességnek, márpedig a sportágnak paralimpiai indulási joga is van. Úgy vélte, utánpótlásban sikerült utolérni az élmezőnyt, de a felnőtteknél ez még távolabb van, ugyanakkor hangsúlyozta, a másik két olimpiai szakágban, azaz díjlovaglásban és díjugratásban is közel volt a kvótaszerzés, ráadásul ott csapatban, mert a kvalifikációs versenyen az utolsó versenyzőig versenyben voltak a magyarok.



"Idén a vezérfonal a szövetség megalakulásának centenáriumi évfordulója lesz, ami az egész évet meghatározza. Ennek nyitóprogramja február 28-án egy lovas gála lesz a Budai Várban, ahol az esemény átnyúlik majd az éjfélen, mert 29-én lesz pontosan száz éve a megalakulásnak" - mondta Lázár Vilmos. "Ez a jeles jubileum egységes arculattal minden szakág fő versenyén megjelenik. A legrangosabb esemény pedig kétségtelenül a szeptemberben a szilvásváradi négyesfogathajtó-világbajnokság lesz".



Lázár Vilmos az esemény kapcsán kifejtette, ez a kerek évfordulók éve, ugyanis negyven esztendeje éppen a szilvásváradi vb hozta minden idők legnagyobb fogathajtó sikerét, amikor is az első öt helyen magyar hajtó végzett, így a Bárdos György, Fülöp Sándor és az egyéniben is első Juhász László összeállítású csapat is aranyérmes lett.



"Nekem és a testvéremnek ekkor dőlt el, hogy fogathajtók leszünk. Akkor már érdeklődtünk a lovak iránt, de ott választottuk ezt a szakágat. Tizenhét évesen segédhajtóként kerestem a példaképeimet " - mondta az 1984-es vb jelentőségéről Lázár Vilmos. "Ez a páratlan diadal érdekes módon visszavetette a magyar fogatsportot, mert nemzetközi szinten ezt a hegemóniát meg akarták törni, ami mostanra sikerrel járt. Annak ellenére, hogy a hazai vb hatalmas erőket mozgat meg, azt azért ki lehet mondani, hogy kettesfogathajtásban vagyunk jók, négyesben nem mi vagyunk az esélyesek".



Lázár Vilmos felidézte, hogy az utolsó magyar vb-arany négyesfogathajtásban szintén kerek, huszadik évfordulójához érkezett.



"Kecskeméti László, Dobrovitz József és Lázár Zoltán csapatban aranyérmes lett Kecskeméten. Az öcsém egyéniben második helyen zárt a pályán, de a német Michael Freund doppingesete miatt később aranyérmes lett. Ez a siker kettőnk pályafutásának megkoronázása, ugyanis kettőnk kettesfogataiból raktuk össze az ő négyesfogatát. Nagyon bátor próbálkozás volt, mert Zolinak első éve volt négyesben, még a jó Isten is mellénk állt" - mondta Lázár Vilmos, aki hozzátette, testvére most is ott lesz a mezőnyben és ha valakinek van esélye a magyarok közül dobogó közeli helyre, az éppen ő.



A szilvásváradi négyesfogathajtó-világbajnokságot szeptember 4. és 8. között rendezik.

