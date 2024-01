Februártól csak euróval lehet fizetni Koszovóban

2024. január 18. 13:26

Kizárólag euróval lehet fizetni február elsejétől Koszovóban, minden más pénznem csak külföldi tranzakciókhoz használható - közölte a koszovói központi bank. A döntés felháborodást okozott Szerbiában, mert a koszovói szerbek mintegy felének dinárban folyósítják juttatásait.

bbc

A koszovói központi bank szerda este közölte döntését, miszerint a jövő hónaptól kizárólag eurót lehet elfogadni készpénzfizetésnél az ország egész területén, vagyis leállítják a pénzforgalmat azokon a településeken is, ahol többségében szerbek élnek. A szerb dinár ezeken a településeken mindeddig a fő fizetőeszköz volt, akkor is az maradt, amikor lezárult az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus, és azt követően is, hogy Koszovó 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Szerbiától.



A mostani döntést a pristinai vezetés azzal indokolta, hogy a szerb dinár a koszovói központi bank megkerülésével, a szerb intézményrendszeren keresztül jut be Koszovóba, így útja teljesen követhetetlen, akár illegális tevékenységre is fordítható. Pristina szerint ezeken az illegális csatornákon keresztül pénzelték azokat a támadókat is, akik tavaly szeptemberben támadtak rá rendőrökre Banjska település közelében.



Szeptember 24-én szerb nemzetiségű maszkos fegyveresek és koszovói rendőrök között Észak-Koszovóban tűzpárbaj alakult ki, amely egész nap tartott. Egy rendőr meghalt, egy megsebesült, négy támadót lelőttek. Annak ellenére, hogy a támadásért az egyik helyi szerb politikus vállalta a felelősséget, a felbujtókat és a fegyveresek támogatóit még keresik.



Aleksandar Vucic szerb elnök szerint a pristinai lépés aláássa a Szerbia és Koszovó között brüsszeli közvetítéssel több mint tíz éve zajló párbeszédet, célja pedig a koszovói szerb lakosság elűzése. A davosi Világgazdasági Fórumon tartózkodó szerb államfő a találkozóin az újabb fejleményekről is tájékoztatta az ott tartózkodó politikusokat és diplomatákat.



Miroslav Lajcak, a Szerbia és Koszovó közötti párbeszédért felelős uniós biztos megerősítette, hogy mind a szerb, mind a koszovói fél tájékoztatta a pénzforgalom leállításának a tervéről. Reményét fejezte ki, hogy a helyzet nem mérgesedik el emiatt, és a két fél békés megoldást talál. Hozzátette: tájékoztatta az uniós illetékes szerveket a tervezett koszovói lépésről és a szerb aggodalmakról, és az EU hamarosan hivatalosan is állást foglal az ügyben.



A hivatalos adatok szerint a koszovói szerb lakosság mintegy fele kapja nyugdíját, fizetését vagy a szociális támogatást a szerb költségvetésből dinárban. Amennyiben a jövőben csak euróban fizethetnek Koszovó területén, az a pénzváltás során veszteséget jelenthet nekik.



Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

MTI