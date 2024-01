Lezsák Sándor kapta a Wekerle Sándor Kárpát-medencei gazdasági nagydíjat

2024. január 18. 15:00

A Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági-díj nagydíj fokozatát Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, míg junior fokozatát Neszveda Gábor, a Magyar Nemzeti Bank Gazdaságtudományi Ismeretterjesztési főosztályának vezetője vette át Matolcsy Györgytől, a jegybank elnökétől csütörtökön Budapesten.

Ezen felül idén innovációs különdíjat is átadtak, amelyet Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vehetett át szintén az MNB elnökétől.



Matolcsy György hangsúlyozta, Wekerle Sándor azokat a gazdasági, pénzügyi, pénzügypolitikai reform programokat képviselte, amit "mi is próbálunk örökösökként képviselni".



Wekerle Sándor nevéhez egyebek mellett pénzreform fűződik, amely megalapozta az arany alapra való átállást, valamint adóreform, ami motorja volt az akkori gazdasági növekedésnek és a Kárpár-medence egységét biztosító közlekedési és iparfejlesztési reform is - idézte fel a jegybank elnöke.



Matolcsy György úgy vélte, Wekerle Sándor nem csupán egy pénzügyi szakember, hanem egy reneszánsz ember volt.



A mostani díjazottakra utalva kijelentette, mindhárman mentorok, nagyon kreatívak, innovatívak és reneszánsz emberek, akik kiváló munkával dolgoznak a nemzeti sikerért.



Lezsák Sándor, a nagydíj átvételét követően az MNB-nek boldog születésnapot, Matolcsy Györgynek pedig jó erőt kívánt az előtte álló feladatokhoz. Ugyanis Wekerle Sándor szemléletének is megfelelően nem problémák, hanem feladatok vannak - mondta.



Potápi Árpád János elmondta, hogy óriási megtiszteltetés számára, hogy elnyerte a Wekerle Sándor Kárpát-medencei Innovációs Különdíjat.



Felidézte, hogy 2010 és 2014 között az Alaptörvénnyel, a nemzeti összetartozás törvényével olyan alapokat hoztak létre, amelyekre 2014-től lehetett építeni. Az ország gazdasági teljesítménye lehetőséget teremtett arra, hogy tegyenek a Kárpát-medence gazdasági egységének megteremtéséért.



A Wekerle díj a gazdasági és pénzügyi ismeretterjesztés területén kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó szakemberek megbecsülését kívánja elismerni. A díjat tavaly kibővítették Kárpár-medencei Innovációs Különdíjjal, a junior kategóriában pedig 40 évre emelték a korhatárt. Utóbbi kettőnél a díjakat olyan kiváló szakemberek kaphatják, akiknek szakmai teljesítménye hatással van arra, hogy a Kárpát-medence egy erős gazdasági és tudásrégióvá váljon.



Tavaly a nagydíjat Csák János kulturális és innovációs miniszter, a junior díjat pedig Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitika üzletágának vezetője, egyetemi docens kapta.

MTI