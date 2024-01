Hajléktalan ismerősét megkéselte – 14 év

2024. január 18. 16:19

Nem jogerősen 14 év börtönre ítélte a Zalaegerszegi Törvényszék csütörtökön azt az orosztonyi férfit, aki 2021 decemberében bántalmazta, majd leszúrta hajléktalan ismerősét - tájékoztatta a törvényszék szóvivője az MTI-t.

Vándor Virág közlése szerint a vádlott házához rendszeresen eljárt az enyhe-közepes fokú szellemi visszamaradottságban szenvedő hajléktalan ismerőse, aki élelmiszert és italt vitt, cserébe pedig meghúzhatta magát a házban. Kapcsolatuk hangos veszekedésektől volt terhes, amelyek a vádlott részéről alkalmanként tettlegességig fajultak.



A hajléktalan férfi napi rendszerességgel megfordult az orosztonyi kisboltban, ahol a gyilkosság napján is ennivalót és alkoholt vásárolt magának és a vádlottnak. Ezután hozzá is ment, majd estére mindketten erősen ittas állapotba kerültek, és veszekedtek.



A vádlott dühében megrugdosta a sértettet, zúzódásokat és bordatörést okozva neki, majd magához vett egy hat-nyolc centiméter pengehosszúságú kést, amivel kétszer megszúrta ismerősét.



A bántalmazást követően a férfi életét vesztette, de a vádlott elaludt, és ezt csak másnap reggel észlelte, de nem törődött vele, egy ismerőséhez ment fát vágni. Az esti órákban tért haza, és az éjszaka folyamán a háza udvarán álló diófa mellett ásott kisebb gödörbe temette a holttestet, a véres ruhákat, takarókat pedig pár nappal később elégette.



A történtekre egy hónappal később derült fény. A kisbolt üzemeltetője aggódni kezdett a sértett miatt, mert már jó ideje nem jelent meg nála, ezért értesítette a rendőrséget.



Az eljárás során a Zala Vármegyei Főügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta meg a férfit, a Zalaegerszegi Törvényszék azonban egyik minősítést sem találta bizonyítottnak. Emberölés alapesetének bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit, akire 14 év börtönbüntetést szabott ki, és kötelezte több mint kétmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.



Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fent, a védő pedig a büntetés enyhítéséért és a vádlott felmentésért jelentett be fellebbezést.

MTI