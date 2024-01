A Pfizer beperelte Romániát

2024. január 18. 21:52

A román kormány decemberben kapott értesítést arról, hogy a Pfizer gyógyszeripari cég pert indított ellene Brüsszelben bizonyos pénzösszegek behajtása érdekében, mivel a román fél nem vásárolt meg tőle 28 millió adag koronavírus elleni oltást - erősítette meg újságírói kérdésre válaszolva csütörtökön Mihai Constantin kormányszóvivő.

"Az első tárgyalás valamikor február végén lesz, Románia nyilván képviselteti magát az ügyben. Arról van szó, hogy Románia végzett egy becslést arról, mennyi oltóanyagra lesz szüksége a világjárvány során, de a gyógyszergyártó cég által hivatkozott módosítást a bukaresti egészségügyi minisztérium nem írta alá, így nem is lehetett fizetni, mert a román állam ezeket a vakcinákat nem vette át" - mutatott rá Mihai Constantin.



Hozzátette: tudomása szerint más kelet-közép-európai országok, például Lengyelország és Magyarország is hasonló helyzetbe került.



A News.ro román hírportál megkeresésére Andrew Widger, a Pfizer globális médiakapcsolatokért felelős vezető igazgatója azt válaszolta: a Pfizer és a BioNTech "nehéz döntést hozott", amikor hatósági eljárást indított Románia ellen annak érdekében, hogy teljesítse a kormány által a COVID-19 elleni oltóanyag megrendelésére vállalt kötelezettségeit az Európai Unió 2021 májusában aláírt szállítási szerződésének részeként.



A News.ro számításai szerint 550 millió euró értékű elutasított vakcináról van szó. A lap felidézte: Romániában a korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást indított Florin Citu liberális szenátor, volt miniszterelnök és kormányának két volt minisztere ellen, akiket hivatali visszaéléssel gyanúsítanak a koronavírus elleni védőoltások európai uniós közvetítéssel lebonyolított beszerzése ügyében.



A vádhatóság szerint a 2021 májusában hivatalban lévő, Florin Citu vezette román kormány 52,8 millió felesleges Pfizer és Moderna vakcinát rendelt meg, több mint egymilliárd euró kárt okozva ezáltal a román költségvetésnek. Az ügyészség szerint a kormány ezt annak ellenére tette, hogy Románia előzőleg közölte: 10,7 millió beoltható lakosa van, és a korábban leszerződött 37 millió dózis 23 millió ember immunizálására lett volna elegendő, ha kétharmaduk a harmadik, megerősítő oltást is kéri.

