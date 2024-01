Kiderült, hogy a korrupt EU-politikusok mivel zsarolják Magyarországot

2024. január 19. 18:52

Tavaly az előző évhez képest 17 százalékkal nőtt az Európába irányuló migráció, mintegy 380 ezren próbáltak illegálisan belépni az unió területére - erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán péntek este.

Tavaly a migrációs nyomás a spanyol, az olasz és a balkáni útvonalon is nőtt. A harmadik negyedévben Magyarország déli határainál szerb oldalon már afgán bűnbandák uraltak egyes területeket. A helyzet egyre rosszabb, egyre több az erőszakos, fegyveres cselekmény, tavaly több száz alkalommal lőttek rá magyar rendőrökre is - ismertette.



Eközben az EU migránspaktumot fogadott el, kvótákat írnak elő, melyeket a "brüsszeli központból" határoznak meg, a menedékkérelmeket pedig az eddigi magyar gyakorlattal ellentétben már nem az EU területén kívül kell elbírálni, így migráns táborok jöhetnek létre az unión belül is - mondta Bakondi György.



Az EU szerint amíg Magyarország nem változtat migrációs politikáján és gyermekeket védő szabályain, addig nem juthat hozzá a neki járó uniós finanszírozáshoz.

Ez politikai zsarolás - szögezte le Bakondi György.



A magyar kormány szerint ugyanakkor az a legjobb, ha a fontos ügyekben megkérdezik a magyar embereket. Ez történt a legutóbbi nemzeti konzultáción is, amelyen másfél millió ember mondta el véleményét. Ez támogatást nyújt a magyar kormánynak, hogy sikeresen harcoljon a magyar emberek biztonságáért - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

