Yaakobishvili Antal és öccse egymás ellen lehetne spanyol meccskerettag

2024. január 19. 19:10

Yaakobishvili Antal számára a felnőtt válogatott meghívó egyelőre csak álom, labdarúgóklubja, a Girona mellett egyelőre az U21-es magyar nemzeti csapatban szeretne bizonyítani.

A 19 éves középhátvéd szerdán a Rayo Vallecano elleni spanyol Király Kupa-mérkőzésen mutatkozott be a bajnoki listavezető Gironában. Az együttes 3-1-re nyert, a magyar utánpótlás-válogatott játékost a szünetben cserélte be Míchel Sánchez vezetőedző.



"Előzetesen nem számítottam arra, hogy bemutatkozhatok, de 3-0-nál már elkezdtem azon gondolkozni, hogy ha rúgunk még egyet, több esély lesz arra, hogy beálljak. A szünetben aztán mondta a vezetőedzőnk, hogy bemegyek" - elevenítette fel a történteket az M1 aktuális csatornának a játékos.



Yaakobishvili elmondta, felkészült volt, mert már az előszezonban is a felnőtt csapattal edzett, így tudta, mit kell tennie.



"Sánchez edzéseken is kijavít ha kell, dicsér, ha megérdemlem, úgy tekint rám, mint egy első kerettagra. A szerdai találkozó után ő és a csapattársak is megdicsértek, ami nyilván jól esett. Kiemelték a nyugalmamat és a labdakezelésemet, de védekezésben is volt dolgom. Nagyon örülök, hogy mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam" - jelentette ki a védő, aki igyekszik csak magára koncentrálni, és bízik abban, hogy fog még lehetőséget kapni.



A Girona kiemelkedő szereplésére vonatkozó kérdésre azt válaszolta: sok van még hátra a bajnokságból, egyelőre inkább álomként tekintenek arra, hogy elsők lesznek, de bármi is lesz a szezon vége, már így is "óriási, amit csinálnak".



"Próbálunk nem figyelni a külső tényezőkre, minden nap úgy edzünk, mintha mi sem történt volna, minden meccsbe úgy megyünk bele, hogy száz százalékot szeretnénk adni" - mondta Yaakobishvili Antal.



A hátvéd még nem tudja, hogy vasárnap a Sevilla elleni bajnoki mérkőzésen újra kerettag lesz-e, az pedig szerinte "egészen elképesztő lenne", ha májusban a Barcelona ellen ő, valamint a riválisnál edződő 17 éves kapus öccse, Áron is meccskeretben lenne.



A felnőtt válogatottal kapcsolatban azt mondta, egyelőre álom számára, hogy a nemzeti csapatban pályára lépjen, először abban az U21-es együttesben kell bizonyítania, amelyben eddig egyszer lépett pályára.



"Marco Rossi meghívója még messze van, addig sokat kell fejlődnöm, lépésről lépésre szeretnék haladni. Szeretnék a következő egy évben minél többet játszani a Girona első csapatában, a többit majd meglátjuk" - zárta Yaakobishvili Antal.



MTI