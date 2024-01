Az Egyesült Államokban a télies időjárás már 45 emberéletet követelt

2024. január 19. 19:18

Az Egyesült Államok több államában okozott további baleseteket, áramkimaradásokat és tanítási szünetet a téli időjárás csütörtökön, a keleti partra péntekre újabb jelentős havazást jeleztek előre a meteorológusok.

New York városára több mint két év után kedden hullott ismét jelentősebb hó, és pénteken további 5 centimétert várnak, ami miatt figyelmeztetést adtak ki.



Csütörtökön a New York állambeli Rochester város repülőterén leszállás után, már gurulás közben lecsúszott az aszfaltról egy kisebb utasszállító repülő, amelynek fedélzetét a tűzoltók segítségével tudták elhagyni az utasok. Az incidensben senki nem sérült meg.



A keleti parti New Jersey és Pennsylvania államok több térségében péntekre szintén további havazást várnak.



A fővárosban, Washingtonban péntekre virradóra újabb több centiméter hó hullott, ami jelentősen lelassította a közlekedést. Maryland, Virginia és Nyugat-Virginia állam több megyéjében az újabb havazás miatt péntekre iskolai szünetet rendeltek el. Nyugat-Virginia állam kormányzója még csütörtökön veszélyhelyzetet hirdetett.



A nyugati parti Oregon kormányzója csütörtök éjszaka hirdetett szükséghelyzetet, mert az állam több megyéje nehezen tud megbirkózni a napokkal ezelőtt hullott fagyott eső okozta károkkal, aminek nyomán fák dőltek utakra, villanyvezetékek szakadtak le. Oregonban a péntek hajnali összesítés szerint még mindig több mint 100 ezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás.



A hatóságok szerint az Egyesült Államokban az elmúlt két hétben kialakult viharok és télies időjárási körülmények miatt 45 ember veszítette életét. Három embert halálos áramütés ért egy leszakadt vezeték miatt, amikor kiszálltak egy autóból Oregon államban.



A télies időjárás a déli Tennessee államban is további fennakadásokat okoz. Az ott rendkívül ritka, helyenként mínusz 15 foknál alacsonyabb hőmérséklet komoly terhelést ró az elektromos hálózatra. Nashville városának egyes részeire vasárnap óta 22 centiméter hó hullott. A helyi összegzések szerint a télies körülmények miatt az elmúlt 5 napban 14 ember veszítette életét az állam területén.



Az északnyugati Washington államban, Seattle városában a nagy hidegben 5 ember halálát okozta kihűlés az utcán.



Észak-Dakota államban a Bakken olajmező létesítményeiben okozott károkat az ott szokatlanul nagy hideg. A beszámolók szerint a mínusz 56 Celsius-fokos hőérzet mind a dolgozókra, mind a berendezésekre komoly terhelést rótt, megnövelve balesetek bekövetkeztének esélyét.

MTI