Újabb négy rendőr letartóztatását indítványozta az ügyészség

2024. január 19. 20:19

További négy rendőr letartóztatását indítványozta az ügyészség az ártándi határrendészek vesztegetési ügyében - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-t.

Közleményük szerint a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt folytatott nyomozásában már 29 gyanúsított van, köztük 26 rendőr.



A regionális nyomozó ügyészség korábbi - 2023. március 7-i és április 17-ei - nagyszabású, összehangolt eljárási cselekményeihez hasonlóan, a csütörtöki bűnügyi akcióban is együttműködött a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda vagyon-visszaszerzési hivatala, a Terrorelhárítási Központ, a Készenléti Rendőrség és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság állománya.



Az ügyészség a négy rendőr szolgálati helyén, valamint az érintettek lakóhelyén kutatásokat hajtott végre, amelyek során készpénz, vagyontárgyak, személygépkocsi, ingatlan, valamint bankszámla zárolásával és lefoglalásával több mint 52 millió forint értékű igazolatlan eredetű vagyont biztosítottak - ismertették.



A vagyonelkobzás biztosítása érdekében az eddigi eljárásban összesen, a 29 terheltet érintően közel 290 millió forint értékű vagyon elvonása történt meg - tették hozzá.



A megalapozott gyanú lényege szerint 2021 márciusától a biharkeresztesi határrendészeti kirendeltség állományába tartozó határrendészek a szolgálataik során rendszeresen követtek el korrupciós bűncselekményeket, amelyek megvalósításában civil személyek is segítségükre voltak.



A regionális nyomozó ügyészség az eljárásba most bevont négy gyanúsított letartóztatására tett indítványt, amelyről a Fővárosi Törvényszék katonai tanácsa dönt.

MTI