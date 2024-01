Bogányi Gergely szólóestje

2024. január 20. 11:06

Bogányi Gergely szólóestjével folytatódik az MVM Koncertek sorozata január 31-én a Müpában. A koncerten Csajkovszkij Gyermekalbuma, Beethoven Appassionata szonátája és Chopin b-moll szonátája is hallható lesz.

Bogányi Gergely január 4-én ünnepelte 50. születésnapját a Zeneakadémia nagytermében, ahol hatalmas sikerrel zeneszerzőként is bemutatkozott - idézik fel a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményben.



Mint írják, január 31-én a Müpában A Zongora-sorozat következő hangversenyén Csajkovszkij Gyermekalbuma, Beethoven f-moll (Appassionata) szonátája és Chopin b-moll szonátája után a zongoraest zárószámaként ez alkalommal is a közönség választhatja ki az elhangzó Chopin-keringőket és -noktürnöket.



A Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében hallható koncert különlegessége, hogy Bogányi Gergely ez alkalommal is a saját maga által fejlesztett zongorán játszik.



A Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész generációjának egyik legkiemelkedőbb alakja. Legfontosabb versenygyőzelme az 1996-os Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyen elért első helyezés volt - idézik fel a közleményben.



Bogányi Gergely repertoárjából kiemelkedik Chopin, akinek összes szólózongorára írott művét két nap alatt eljátszotta a Müpában, de Liszt és Mozart műveinek előadása is jelentős súllyal szerepel életművében.



Az MVM Koncertek sorozat Grigorij Szokolov koncertjével folytatódik március 13-án a Müpában.



MTI