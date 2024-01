Népzenei koncerttel köszöntik a 98 éves Kurtág Györgyöt

2024. január 21. 11:30

Népzenei ihletésű koncerttel köszöntik 98. születésnapja alkalmából Kurtág György Kossuth-díjas magyar zeneszerzőt, zongoraművészt február 19-én a Budapest Music Centerben (BMC): a koncerten gyermekkorának zenéjét idézik meg két együttes segítségével.

A hangversenyen közreműködik Lukács Miklós cimbalmon, Szokolay Dongó Balázs furulyán, kavalon és szaxofonon, valamint fellép a Zvoane Banatene népi együttes - olvasható a BMC MTI-hez eljuttatott közleményében.



Azt írták, Kurtág György zenei gondolkodását nemcsak a klasszikus zenetörténeti hagyomány mélyreható ismerete alakítja, hanem a magyar és a román népzenében való jártasság is.



A népi dallamokkal Kurtág gyermekként közvetlen környezetében találkozott, majd zeneakadémiai tanulmányai során Bartók Béla életművén és Ligeti György alkotásain keresztül is magába szívta őket.



A népzene mint ihlető forrás gyakran elmosódott töredékek formájában bukkan fel Kurtág darabjaiban, ahogy a Játékok III. füzetében a "foszlányok egy kolinda emlékképéből" cím is jelzi.



A koncerten Lukács Miklós és Szokolay Dongó Balázs előadásában Bartók Béla műveiből és népzenei gyűjtéseiből elevenednek meg részletek - köztük a Román népi táncok -, de gyimesi és moldvai népzenei dallamok, valamint a két művész saját, népi ihletésű kompozíciói és improvizációi is elhangzanak a hangversenyen.



A koncert második felében a Zvoane Banatene együttes lép fel, amelynek énekes és hangszeres művészei Románia valamennyi etnográfiai területének népzenéjében otthonosan mozognak. A koncerten bánáti, olténiai, erdélyi, bihari népi dallamokat, illetve 1930 és 1980 között készült népzenei gyűjtések anyagát mutatják be - áll a közleményben.

MTI