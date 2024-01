Amerikai történész Orbán Viktorról: Ő egy lenyűgöző vezető

2024. január 21. 21:45

Kevin D. Roberts történész interjút adott a The New York Timesnak. A The Heritage Foundation elnökeként bevallottan a konzervatív politika és gondolkodás értékeinek bemutatása és előtérbe helyezése a fő célkitűzése. Az interjú során szóba került Orbán Viktor is.

Ő egy lenyűgöző vezető” – árulta el véleményét a történész, aki az újságíró kérdésére azt is megválaszolta, hogy miért gondolja jónak, és követendőnek a magyar miniszterelnök politikáját.

Példának okáért a magyar kormány családpolitikáját nagyon eredményesnek tarja. Pozitív fejlemény, hogy Magyarország tesz azért, hogy megfordítsa a születésszám csökkenését.

Kevin D. Roberts helyesnek ítéli meg Magyarország több gazdaságpolitikai intézkedését, ezzel párhuzamosan pedig a külföldi befektetések ösztönzését.

