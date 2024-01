Csúnyán lebukott a dollárbaloldal

2024. január 21. 22:17

„Csúnyán lebukott a dollárbaloldal! Ismét bebizonyosodott, hogyha Gyurcsányékon múlna, akkor a tanárok és az óvónők nem kapnának semmilyen béremelést." A külföldről pénzelt és rángatott képviselők ráadásul saját magukat árulták el - írta Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Facebook-oldalán vasárnap.

Latorcai Csaba azt írta: a dollárbaloldal képviselői az Európai Parlament legutóbbi ülésén is hevesen támadták, hogy Magyarország - az amúgy jogosan járó - uniós források egy részét végre megkapta.



"Vajon a momentumos Cseh Katalinnal az élen miért reagáltak olyan ingerülten a pénzek folyósítására? Talán nem akarják, hogy az érkező uniós forrásokat a kormány a tanárok és az óvónők béremelésére fordítsa?" - tette fel a kérdést a bejegyzésben



Azt írta, napról napra egyre nyilvánvalóbban látszik: Gyurcsányék nem szeretnék, hogy több pénzt keressenek a magyar tanárok és az óvónők. A héten kristálytisztává vált, hogy amíg a kormány azt akarja, hogy mindenki előre menjen és ne hátra, beleértve a tanárokat és az óvónőket is, addig a Gyurcsány Ferenc vezette dollárbaloldal éppen az ellenkezőjére törekszik, és abban érdekelt, hogy a magyar embereknek, a magyar tanároknak, óvónőknek nehezebb legyen az élete - fogalmazott.



Latorcai Csaba szerint Gyurcsány Ferenc és a dollárbaloldal politikájának a lényege, hogy attól reméli a saját felemelkedését, ha minél rosszabb az embereknek. "Ezt adják ők a magyaroknak "ajándékba", arra játszva, ha sikerülne megakadályozniuk a tanárok, óvónők béremelését, akkor azt ráfoghatnák a kormányra" - írta.



De a magyar emberek eszén nem lehet túljárni. Tisztában vannak a dollárbaloldal tervével. Mert jól emlékeznek arra, hogy amikor Gyurcsányék voltak hatalmon, akkor nem hogy nem adtak béremelést a tanároknak, hanem még el is vettek tőlük egy teljes havi bért, ellehetetlenítve ezáltal a mindennapjaikat - fogalmazott.



"Elegünk van abból, hogy a dollárbaloldal számára fontosabb a júdáspénz, mint a magyar tanárok, óvónők megélhetése! Elégünk van abból, hogy a magyar emberek érdekeinek képviselete helyett, mindig a külföldről diktált, tollba mondott utasításokat hajtják végre!" - írta Latorcai Csaba. Hozzátette, hogy "Magyarország a magyaroké! Nekünk mindig a magyarok, a magyar tanárok, óvónők érdekei a legfontosabbak!"



"Ahogyan a mondás is tartja: aki egyszer hazudni mer, többet hitelt nem érdemel. A tanárok ellen indított aljas hadjáratukkal Gyurcsányék, Cseh Katalinék minden határt átléptek, és végleg leszerepeltek! Ezért júniusban védjük meg a magyar embereket a dollárbaloldallal szemben, és szavazzunk a Fidesz-KDNP jelöltjeire!" - zárta a bejegyzését az államtitkár.

MTI